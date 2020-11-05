11 ноября ещё не наступило, но многие магазины уже проводят распродажи, приуроченные к неофициальному «Дню холостяка». В этот период скидки бывают максимальными, но не секрет, что самые выгодные цены, как правило, достигаются использованием промокодов, которые доступны только в крайне ограниченном количестве и очень быстро заканчиваются. На этой неделе сайт Keysworlds запускает одну из крупнейших распродаж, на которой Windows 10, Office и другой софт Microsoft можно приобрести очень дёшево.
Многие компании на период пандемии перевели своих сотрудников на удалёнку, а для максимально эффективной работы в домашних условиях пригодится набор офисного софта от Microsoft.
Распродажа 11.11 на сайте Keysworlds уже стартовала. В ближайшие несколько дней продукты Microsoft будут продаваться по небывало низким ценам. Например, лицензию Microsoft Office можно приобрести всего за 37,19, $ хотя обычно она стоит в несколько раз дороже. Но что самое приятное — при покупке лицензии Office 2016, Office 2019 или подписки на Microsoft 365 вы бесплатно получите ключ для лицензионной активации Windows 10. Таким образом набор софта Microsoft обойдётся вам очень дёшево — вряд ли когда-нибудь ещё он будет на Keysworlds таким доступным.
1. Покупаете одну лицензию — ещё одну получаете бесплатно. В нагрузку к Office дают Windows 10
Это спецпредложение от Keysworlds пользуется большой популярностью и в обычные дни, когда распродажа не проводится, но именно сейчас, накануне 11.11, цены стали ещё ниже. Не требуется никаких секретных промокодов — чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно просто добавить набор софта в корзину и оплатить его.
- Microsoft Office 2019 Professional (+ бесплатная Windows 10 Pro) — $37.19
- Microsoft Office 2019 Professional (+ бесплатная Windows 10 Home) — $36.86
- Microsoft Office 2016 Professional (+ бесплатная Windows 10 Pro) — $27.34
- Microsoft Office 2016 Professional (+ бесплатная Windows 10 Home) — $27.01
- Microsoft Office 365 Professional Account（+ бесплатная Windows 10 Pro) — $19.68
- Microsoft Office 365 Professional Account（+ бесплатная Windows 10 Home) — $19.35
2. Распродажа софта Microsoft за полцены
Софтом Microsoft Office во всём мире пользуется примерно 1,2 миллиарда человек. Разработчики встроили в него огромный набор инструментов для эффективной работы в любом месте, в том числе из дома. Этот софт значительно упрощает просмотр, создание, редактирование и демонстрацию любых документов. Если вы примените волшебный промокод KWSS50, вы получите дополнительную скидку 50% на набор программ Office для дома.
- Microsoft Office 2016 Home and Student для 1 ПК — $29.42
- Microsoft Office 2019 Home and Student для 1 ПК — $39.62
- Microsoft Office 2016 home and business for mac — $47.58
- Microsoft Office 2019 home and business for mac — $64.92
- Microsoft Visio Pro Professional 2016 для 1 ПК — $14.22
- Microsoft Visio Professional 2019 для 1 ПК — $16.40
- Microsoft Project Professional 2016 для 1 ПК — $14.76
- Microsoft Project Professional 2019 для 1 ПК — $19.14
3. Скидка 45% на Windows 10
Возможно, вы всё ещё пользуетесь одной из старых версий Windows и не видите причин переходить на Windows 10. А их немало: Windows 10 наиболее стабильная и безопасная операционная система Microsoft, она содержит множество новых возможностей, и с ней ваш компьютер сможет выполнять намного больше задач, чем сейчас. С промокодом KWSS45 на Keysworlds можно приобрести лицензию любой редакции Windows 10 со скидкой 45%.
Все эти спецпредложения действуют эксклюзивно в рамках распродажи 11.11, поэтому не стоит откладывать покупку лицензионных ключей на потом — таких низких цен может больше не быть. Этот софт очень популярен среди пользователей, и ключи могут закончиться в любой момент. Спешите, пока они ещё есть в наличии — переходите на страницу 11.11 Shopping Day в интернет-магазине Keysworlds.
Легко оплатить, легко получить
Сайт Keysworlds предоставляет круглосуточную техническую поддержку без выходных. По любым вопросам относительно покупки и использования ключей вы можете обращаться по электронной почте service@keysworlds.com.
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Windows 10 Home — $9.02
Домашняя стоит дороже профессиональной? Это как так то?