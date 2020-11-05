Keysworlds

11 ноября ещё не наступило, но многие магазины уже проводят распродажи, приуроченные к неофициальному «Дню холостяка». В этот период скидки бывают максимальными, но не секрет, что самые выгодные цены, как правило, достигаются использованием промокодов, которые доступны только в крайне ограниченном количестве и очень быстро заканчиваются. На этой неделе сайт Keysworlds запускает одну из крупнейших распродаж, на которой Windows 10, Office и другой софт Microsoft можно приобрести очень дёшево.

Многие компании на период пандемии перевели своих сотрудников на удалёнку, а для максимально эффективной работы в домашних условиях пригодится набор офисного софта от Microsoft.

Распродажа 11.11 на сайте Keysworlds уже стартовала. В ближайшие несколько дней продукты Microsoft будут продаваться по небывало низким ценам. Например, лицензию Microsoft Office можно приобрести всего за 37,19, $ хотя обычно она стоит в несколько раз дороже. Но что самое приятное — при покупке лицензии Office 2016, Office 2019 или подписки на Microsoft 365 вы бесплатно получите ключ для лицензионной активации Windows 10. Таким образом набор софта Microsoft обойдётся вам очень дёшево — вряд ли когда-нибудь ещё он будет на Keysworlds таким доступным.

1. Покупаете одну лицензию — ещё одну получаете бесплатно. В нагрузку к Office дают Windows 10

Это спецпредложение от Keysworlds пользуется большой популярностью и в обычные дни, когда распродажа не проводится, но именно сейчас, накануне 11.11, цены стали ещё ниже. Не требуется никаких секретных промокодов — чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно просто добавить набор софта в корзину и оплатить его.


Keysworlds

2. Распродажа софта Microsoft за полцены

Софтом Microsoft Office во всём мире пользуется примерно 1,2 миллиарда человек. Разработчики встроили в него огромный набор инструментов для эффективной работы в любом месте, в том числе из дома. Этот софт значительно упрощает просмотр, создание, редактирование и демонстрацию любых документов. Если вы примените волшебный промокод KWSS50, вы получите дополнительную скидку 50% на набор программ Office для дома.


Keysworlds

3. Скидка 45% на Windows 10

Возможно, вы всё ещё пользуетесь одной из старых версий Windows и не видите причин переходить на Windows 10. А их немало: Windows 10 наиболее стабильная и безопасная операционная система Microsoft, она содержит множество новых возможностей, и с ней ваш компьютер сможет выполнять намного больше задач, чем сейчас. С промокодом KWSS45 на Keysworlds можно приобрести лицензию любой редакции Windows 10 со скидкой 45%.


Все эти спецпредложения действуют эксклюзивно в рамках распродажи 11.11, поэтому не стоит откладывать покупку лицензионных ключей на потом — таких низких цен может больше не быть. Этот софт очень популярен среди пользователей, и ключи могут закончиться в любой момент. Спешите, пока они ещё есть в наличии — переходите на страницу 11.11 Shopping Day в интернет-магазине Keysworlds.

Легко оплатить, легко получить

Сайт Keysworlds предоставляет круглосуточную техническую поддержку без выходных. По любым вопросам относительно покупки и использования ключей вы можете обращаться по электронной почте service@keysworlds.com.


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