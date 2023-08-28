Windows 10 получила очень удобную функцию из Windows 11

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Microsoft выпустила обновление для Windows 10. Об этом пишет NeoWin.



Согласно источнику, главным нововведением сборки KB5029331 для Windows 10 стала новое приложение Windows Backup — ранее оно уже появилось на Windows 11. Теперь пользователи «десятки» получат возможность создавать облачные резервные копии данных со своего компьютера.





Но это еще не всё. Энтузиасты обнаружили скрытую кнопку в «Проводнике», которая запускает быстрое резервное копирование в OneDrive. Сама Microsoft пока её не анонсировала, но кнопка уже есть в системе и её можно включить с помощью утилиты ViVe Tool.Напомним, что полное прекращение поддержки и обновлений Windows 10 намечено на октябрь 2025 года.