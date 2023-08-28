Windows 10 получила очень удобную функцию из Windows 11

Фото: NeoWin
Microsoft выпустила обновление для Windows 10. Об этом пишет NeoWin.
Согласно источнику, главным нововведением сборки KB5029331 для Windows 10 стала новое приложение Windows Backup — ранее оно уже появилось на Windows 11. Теперь пользователи «десятки» получат возможность создавать облачные резервные копии данных со своего компьютера.
Согласно источнику, главным нововведением сборки KB5029331 для Windows 10 стала новое приложение Windows Backup — ранее оно уже появилось на Windows 11. Теперь пользователи «десятки» получат возможность создавать облачные резервные копии данных со своего компьютера.
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Но это еще не всё. Энтузиасты обнаружили скрытую кнопку в «Проводнике», которая запускает быстрое резервное копирование в OneDrive. Сама Microsoft пока её не анонсировала, но кнопка уже есть в системе и её можно включить с помощью утилиты ViVe Tool.
Напомним, что полное прекращение поддержки и обновлений Windows 10 намечено на октябрь 2025 года.