Этой осенью Microsoft выпустит операционную систему Windows 11, но обладатели Windows 10 смогут обновиться до неё лишь в следующем году. Чтобы как-то подсластить эту «пилюлю», компания встроит в Windows 10 часть возможностей Windows 11.
В Windows 10, в частности, появится новый магазин приложений. Он был изменён не только внешне, но и получил множество новых возможностей, в том числе интеграцию контента из различных стриминговых сервисов (например, Disney+) и даже встроенный Amazon App Store с доступом к Android-приложениям. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что Microsoft позволит запускать Android-приложения в Windows 10, поэтому очевидно, новый магазин будет портирован на эту операционную систему с некоторыми ограничениями.
Известно, что сейчас Microsoft договаривается с различными компаниями об интеграции в свой магазин сторонних магазинов. В первую очередь в него могут быть встроены Steam и Epic Games Store. Microsoft не берёт с разработчиков и издателей комиссию за продажу приложений и проведённые трансакции, но исключение сделано для владельцев игр — для них предусмотрена 12-процентная комиссия, которая всё равно выгоднее, чем 15 или 30% (в зависимости от выручки) в Apple App Store и Google Play Маркете.
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