Накануне Нового года интернет-магазин BZfuture проводит большую распродажу. Он предлагает лицензии на популярные антивирусные решения за половину обычной стоимости с ключом для Windows 10 Pro в качестве подарка.
Вы можете купить с огромной скидкой лицензию на любой антивирус (McAfee, Kaspersky, Bitdefender, Avira и другие) и получить в комплекте пожизненную активацию Windows 10 Pro. Даже если операционная система у вас уже активирована, стоимость лицензии антивируса привлекательна сама по себе, а полученный код можно использовать для апгрейда Windows 10 с редакции Home до Pro или подарить друзьям или знакомым.
Avast Internet Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1130,57 руб.
McAfee Antivirus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 918,46 руб.
McAfee Antivirus 3 PC 1 YEAR Global + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1059,87 руб.
Avira Internet Security Suite для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1342,69 руб.
Kaspersky Internet Security для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1696,92 руб.
Bitdefender Antivirus Plus для 1 ПК на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1484,81 руб.
Мы несколько раз покупали ключи у BZfuture, чтобы протестировать, действительно ли они подходят к продуктам, как заявлено, и ни разу не возникало никаких проблем с активацией антивирусов и операционной системы. Ключи не блокировались, продукты остаются активированными.
Важно! Переходите к покупкам по указанным ссылкам, иначе вы приобретете только антивирус без операционной системы. Наши ссылки гарантируют вам бесплатную лицензию Windows 10 Pro.
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте BZfuture очень быстрый и простой. Вот как это выглядит на примере Avast и Windows 10:
Перейдите на страницу акции и выберите интересующий вас продукт (например, Avast с бесплатной лицензией Windows 10 Pro). Нажмите «Купить сейчас».
Залогиньтесь на сайт (создайте учётную запись, используя адрес электронной почты или номер мобильного телефона и пароль) или зайдите с аккаунтом Facebook или Google.
По желанию заполните свой профиль и установите аватарку (это необязательно).
На странице товара нажмите «Отправить заказ». Вы перейдёте к выбору способа оплаты.
BZfuture принимает платежи и через разные платёжные системы. Самый выгодный способ оплаты — с банковской карты, привязанной к PayPal.
Оплатите заказ и подождите несколько минут, пока система добавит в ваш аккаунт лицензионные ключи.
Перейдите в раздел «Мои приобретённые заказы» — вы увидите доступные вам лицензии.
Зайдите на страницу с информацией о покупке и скопируйте ключ, который там указан.
Скачайте Avast с сайта разработчика, установите и запустите. Нажмите на меню и выберите «Мои подписки». Затем нажмите «Введите действительный код активации» и добавьте сюда код, полученный от BZfuture.
Активировать Windows 10 или изменить тип лицензии с Home на Pro можно в «Параметрах» → «Система» → «О системе» → «Изменение ключа продукта или обновление версии Windows» → «Изменить ключ продукта».
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