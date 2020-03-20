Когда речь заходит об антивирусном ПО, многие люди уверены, что оно бесполезно. Они предпочитают использовать компьютер и выходить в интернет по-старинке — без какой-либо защиты. В прошлом опасность представляли в основном баннеры и выплывающие окна, именно через них распространялись вредоносы. Но теперь, с появлением систем искусственного интеллекта, вредоносный код значительно поумнел, и бороться с ним может только ПО, тоже созданное на основе искусственного интеллекта. Современные вирусы опасны тем, что их активность незаметна. Они проникают на компьютер с помощью чрезвычайно сложных алгоритмов, прячутся в системе и следят за пользователем, отправляя хакера платёжную информацию и персональные данные. Обезопасить себя от вредоносного ПО, просто избегая посещения сомнительных сайтов в интернете вряд ли удастся, ведь вы можете даже не подозревать, что ваш компьютер заражён и угрожает вашей финансовой и личной безопасности. Вирус невозможно выявить на глаз, ведь он прячется глубоко в коде, его активность заметна только специализированному ПО.
Пользователи Windows 10 обычно полагаются на встроенного «Защитника», именно поэтому хакеры настраивают трояны и вирусы таким образом, чтобы они оставались незаметными для этой утилиты. Как правило, у злоумышленников нет ни времени, ни ресурсов для того, чтобы обеспечить эффективное сокрытие вредоносного кода от всех антивирусных решений, тем более, что базы такого ПО постоянно обновляются в динамическом режиме. Полноценная защита от вирусов необходима любому компьютеру — от простейшего ноутбука до игровой машины. Именно поэтому не стоит отказываться от установки антивируса
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Защита от вирусов требуется как компьютеру, так и смартфону. Среди антивирусных решений очень большой популярностью пользуется Avira Antivirus Pro. Этот антивирус защищает от вредоносных приложений, фишинга и шпионажа и блокирует подозрительные объекты на сайтах. Кроме того, его можно использовать для защиты данных на смартфоне или планшете и контроля доступа к определённым приложениям.
Что нужно знать об Avira Antivirus Pro:
Антивирусное решение Avira Antivirus Pro обеспечивает защиту компьютеров на Windows и macOS от вирусов, вредоносных программ и программ-вымогателей. Оно позволяет получать предупреждения об опасных веб-сайтах, ссылках и файлах.
- Новая защита от программ-вымогателей заранее предотвращает даже неизвестные виды угроз
- Спокойно совершайте банковские операции и покупки, оплачивайте счета и отправляйте электронные сообщения
- Лечение файлов и незначительное потребление ресурсов системы в сравнении с другими антивирусами
Ссылка для скачивания: avira.com/en/download-trial/product/2215
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