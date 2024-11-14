Windows 11 ARM теперь может скачать любой желающий. Наконец-то можно установить её на Silicon Mac?

Олег

Компания Microsoft открыла публичный доступ к ARM-сборке Windows 11, однако пользователям Silicon Mac это вряд ли поможет. Подробности собрали зарубежные СМИ. 

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Windows 11 ARM существует уже довольно давно, однако скачать её в свободном режиме, как обычную сборку, «майки» почему-то не позволяли. Чтобы её получить, требовалось регистрироваться в в программе Windows Insider и использовать образы виртуальных дисков. Теперь же появилась прямая и официальная ссылка на Windows 11 ARM в формате ISO, и скачать сборку можно с сайта компании. 

В теории владельцам Mac снова открывается дорога к Windows, и этого момента ждали пользователи Mac с ARM-чипами Silicon M, однако придется подождать еще. Несмотря на доступность ARM-сборки «винды», установить её на Mac через Boot Camp всё еще не получится, поскольку утилита просто не запускается на Silicon-компьютерах. Apple всегда сама подготавливала драйвера для Windows в Boot Camр, поэтому теперь снова придется ждать, когда она сделает это для чипов Silicon. 
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Источник:
Microsoft
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