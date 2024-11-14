Windows 11 ARM теперь может скачать любой желающий. Наконец-то можно установить её на Silicon Mac?

Компания Microsoft открыла публичный доступ к ARM-сборке Windows 11, однако пользователям Silicon Mac это вряд ли поможет. Подробности собрали зарубежные СМИ.
В теории владельцам Mac снова открывается дорога к Windows, и этого момента ждали пользователи Mac с ARM-чипами Silicon M, однако придется подождать еще. Несмотря на доступность ARM-сборки «винды», установить её на Mac через Boot Camp всё еще не получится, поскольку утилита просто не запускается на Silicon-компьютерах. Apple всегда сама подготавливала драйвера для Windows в Boot Camр, поэтому теперь снова придется ждать, когда она сделает это для чипов Silicon.