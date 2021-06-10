

В сеть попали лог-файлы разработки Windows 11 — а них есть упоминание Android. Об этом сообщает сайт MSPowerUser.



Согласно утекшим документам, инженер-разработчик ПО Microsoft отчитался об исправлении работы эмулятора Android в будущей версии Windows 11 Sun Valley. Итоги работы над подсистемой содержат такие строки:



fix android emulator window is not movable when no frame fix android emulator window doesn’t move and crash at minimize





На основании более ранних утечек предполагается, что Microsoft разрешит разработчикам Android-софт упаковывать свои приложения в файлы типа MSIX и размещать их в Microsoft Store. После загрузки и установки они будут запускаться в эмуляторе Android. То есть, по сути, компания хочет увеличить ассортимент софта в своем магазине приложений за счет Android.



Опыт таких компаний, как Blackberry, показывает, что эмулятор одной системы внутри другой — не самая лучшая идея. Обычно такая «конструкция» серьезно нагружает железо устройства — а среди Windows-ноутбуков существует много относительно слабых офисных машин. Насколько широко будет применяться Это может означать, что Microsoft решили расширить список поддерживаемых приложений для своей ОС — причём речь идет о магазине Microsoft Store. На данный момент в нём опубликовано в сотни раз меньше софта для Windows, чем его существует в принципе. Пользователи «окон» привыкли скачивать .exe или .msi-образ нужной программы и устанавливать его вручную.На основании более ранних утечек предполагается, что Microsoft разрешит разработчикам Android-софт упаковывать свои приложения в файлы типа MSIX и размещать их в Microsoft Store. После загрузки и установки они будут запускаться в эмуляторе Android. То есть, по сути, компания хочет увеличить ассортимент софта в своем магазине приложений за счет Android.Опыт таких компаний, как Blackberry, показывает, что эмулятор одной системы внутри другой — не самая лучшая идея. Обычно такая «конструкция» серьезно нагружает железо устройства — а среди Windows-ноутбуков существует много относительно слабых офисных машин. Насколько широко будет применяться Android-софт в Windows — покажет время. На данный момент ясно, что вряд ли его можно будет устанавливать из .apk-файлов, как на смартфонах — похоже, что Microsoft найдет Android-приложениям другое применение.





