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Windows 11 и Android стали ещё ближе

Александр


Компания Microsoft продолжает углублять интеграцию Android-устройств в экосистему Windows 11. В свежей экспериментальной сборке для участников программы Windows Insider (версия 26300.9032) появилась новая функция, которая упрощает просмотр на компьютере уведомлений со смартфона. Теперь, открыв меню «Пуск» и перейдя в раздел «Связь с телефоном», пользователи могут навести курсор на любое сообщение или уведомление в блоке «Недавние» — и сразу увидеть его содержание. Это избавляет от необходимости брать в руки смартфон или открывать приложение «Связь с телефоном» (в оригинале Phone Link), чтобы понять, что произошло.

Нововведение позволяет экономить время и сохранять концентрацию на работе: вместо того чтобы отвлекаться на смартфон, достаточно взгляда на экран ПК. При наведении курсора на уведомление появляется всплывающее окно с текстом сообщения. Это особенно удобно, когда нужно быстро оценить, требует ли уведомление немедленной реакции или может подождать.

Функция пока доступна не всем — она постепенно разворачивается для участников программы Windows Insider на экспериментальном канале. Даже если вы уже используете последнюю сборку, возможность может появиться не сразу. Для активации функции требуется «Связь с телефоном» версии не ниже 1.26021.3.0. В будущем это нововведение появится у всех пользователей Windows 11.
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Источник:
Android Authority
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