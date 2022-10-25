Windows 11 начала обманывать геймеров
Александр Кузнецов —
Обновление Windows 11 до версии 22H2 оказалось странным. Сначала оно снижало производительность в играх, а теперь показывает недостоверные сведения об использовании ресурсов видеокарты.
Проблемы с игровой производительностью были устранены новым драйвером от Nvidia, но в дальнейшем геймеры столкнулись ещё более странным багом. «Диспетчер задач» может показывать, будто видеокарта задействует все свои ресурсы и нагружена почти до 100%, даже если не запущена никакая игра и не производится обработка графики. При этом в диспетчере отображается, что видеокарта не нагревается, что нереально, если бы нагрузка была столь сильной. Очевидно, что при таком температурном режиме нагрузки на видеокарту нет либо она незначительная.
Проблема не носит массовый характер и затрагивает лишь единичных пользователей. Тем не менее, есть вероятность, что Microsoft разберётся с этим багом и выпустит устраняющий его патч.
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