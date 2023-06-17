Windows 11 наконец перестанет трепать нервы пользователям — новая фишка подсмотрена в iOS



Компания Microsoft тестирует очень полезное нововведение, которое точно понравится большинству пользователей ПК. О нем рассказали в Gizmochina.



Согласно источнику, изменения в Windows 11 касаются входящих уведомлений. Новые настройки системы наконец-то позволят вам управлять потоком спама и маловажной информации в push, которая поступает на компьютер.



Сообщение в официальном блоге Microsoft гласит, что в одной из текущих бета-версий Windows 11 (сборка 22631.1900) тестируется новый интеллектуальный режим фильтрации входящих уведомлений. Подробностей пока мало, но уже известна основная механика: если «пуши» от приложения поступают, а пользователь никак не реагирует на них, Windows предложит ему заглушить дальнейшие уведомления от этого приложения.



Если пользователь согласится, то баннеры перестанут лезть на рабочий стол и отвлекать от рабочих или семейных задач. При этом ничего не потеряется — все заглушенные уведомления можно будет просмотреть в «Центре уведомлений».



Сейчас новый фильтр находится на этапе бета-тестирования и будет внедрен в релизное обновление Wndows 11 в течение нескольких недель.