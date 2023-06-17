Windows 11 наконец перестанет трепать нервы пользователям — новая фишка подсмотрена в iOS

Олег

Windows 11


Компания Microsoft тестирует очень полезное нововведение, которое точно понравится большинству пользователей ПК. О нем рассказали в Gizmochina.

Согласно источнику, изменения в Windows 11 касаются входящих уведомлений. Новые настройки системы наконец-то позволят вам управлять потоком спама и маловажной информации в push, которая поступает на компьютер.

Сообщение в официальном блоге Microsoft гласит, что в одной из текущих бета-версий Windows 11 (сборка 22631.1900) тестируется новый интеллектуальный режим фильтрации входящих уведомлений. Подробностей пока мало, но уже известна основная механика: если «пуши» от приложения поступают, а пользователь никак не реагирует на них, Windows предложит ему заглушить дальнейшие уведомления от этого приложения.

Если пользователь согласится, то баннеры перестанут лезть на рабочий стол и отвлекать от рабочих или семейных задач. При этом ничего не потеряется — все заглушенные уведомления можно будет просмотреть в «Центре уведомлений».

Сейчас новый фильтр находится на этапе бета-тестирования и будет внедрен в релизное обновление Wndows 11 в течение нескольких недель. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

tellurian
+4903
tellurian
А не проще самому настроить важные уведомления? Отключить лишнее? Я так и сделал.
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