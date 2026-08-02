Windows 11 наконец станет не хуже macOS — Microsoft официально заявила о переменах

Microsoft запланировала большие изменения в работе Windows 11, чтобы сделать систему более гибкой. Об этом пишет WCCF Tech.Согласно источнику, компания решила сделать Windows 11 более экономной к оперативной памяти, чтобы система работала быстро даже на компьютерах с 8 Гб ОЗУ. Из-за высокого спроса на комплектующие со стороны индустрии ИИ на рынке возник дефицит, поэтому производители ноутбуков снова активно выпускают недорогие устройства с небольшим объемом памяти. При этом сама ОС сейчас забирает большую часть ресурсов еще до запуска программ, из-за чего бюджетные устройства лагают и тупят прямо из коробки.После выхода Macbook Neo с 8 Гб ОЗУ во всех конфигурациях ситуация обострилась: macOS работает с таким объёмом практически идеально, и это привлекает любителей бюджетной техники. Чтобы исправить положение и вернуть Windows преимущество на поле доступных ПК, разработчики планируют уменьшить количество памяти, которое система потребляет по умолчанию.В Microsoft пообещали пересмотреть работу внутренних служб, а также оптимизировать базовые графические компоненты и элементы на основе Chromium и WebView2. По задумке компании, эти изменения снизят нагрузку на железо и позволят владельцам доступных ПК и ноутбуков комфортно работать в браузере и приложениях без постоянных зависаний.