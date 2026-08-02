Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Windows 11 наконец станет не хуже macOS — Microsoft официально заявила о переменах

Олег


Microsoft запланировала большие изменения в работе Windows 11, чтобы сделать систему более гибкой. Об этом пишет WCCF Tech. 

Согласно источнику, компания решила сделать Windows 11 более экономной к оперативной памяти, чтобы система работала быстро даже на компьютерах с 8 Гб ОЗУ. Из-за высокого спроса на комплектующие со стороны индустрии ИИ на рынке возник дефицит, поэтому производители ноутбуков снова активно выпускают недорогие устройства с небольшим объемом памяти. При этом сама ОС сейчас забирает большую часть ресурсов еще до запуска программ, из-за чего бюджетные устройства лагают и тупят прямо из коробки. 

После выхода Macbook Neo с 8 Гб ОЗУ во всех конфигурациях ситуация обострилась: macOS работает с таким объёмом практически идеально, и это привлекает любителей бюджетной техники. Чтобы исправить положение и вернуть Windows преимущество на поле доступных ПК, разработчики планируют уменьшить количество памяти, которое система потребляет по умолчанию. 

В Microsoft пообещали пересмотреть работу внутренних служб, а также оптимизировать базовые графические компоненты и элементы на основе Chromium и WebView2. По задумке компании, эти изменения снизят нагрузку на железо и позволят владельцам доступных ПК и ноутбуков комфортно работать в браузере и приложениях без постоянных зависаний.
2
Источник:
WCCF Tech
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как создать загрузочную флешку с любой ОС прямо на вашем Mac
Нашли бесплатную утилиту для macOS и Windows, которая расшифровывает аудио и видео прямо на вашем компьютере
Внезапно: игры для Windows работают на Mac лучше. Как такое вообще возможно?

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (6)

samOsebe
+692
samOsebe
Свежо предание, но не верится совсем.
Вчера в 16:30
#
+36
Oleg Nekrylov samOsebe
Надо отдать должное Мелкософту, но последний раз, экран смерти я видел на Windows 8 (и то из-за посыпавшегося диска).
Сегодня в 00:11
#
+36
Oleg Nekrylov Oleg Nekrylov
А вот Mac OS (на M4) «порадовала» экраном смерти в прошлый понедельник, при попытке запуска виртуалки с инженерной машиной ABB в VirtualBox.
Сегодня в 00:18
#
+39
dimatrixxx
Если бы не эппл ничего этого не было бы. И в этом вся правда про майкрософт. Они всегда будут позади эппл потому что их девиз не «счастливый пользователь». Еще посмотрим удастся ли им вообще реально что то оптимизировать…
Вчера в 20:24
#
+36
Oleg Nekrylov dimatrixxx
Вот как раз Эппл то и отстой, только для кухарок, а жалкие попытки в сервера вообще не осилили (всё закончилось на Xserve, дальнейшая попытка продвинуть вместо него Mac Pro не увенчалась успехом). Вся работа проходит в основном на Windows (АСУТП, MES, ERP…) о чем свидетельствует статистика. Я специально не упоминаю *NIX-подобные системы, так как среди них нет универсальных. Даже с эргономикой у Mac OS всё плохо: сравните количество телодвижений (клавиатура, мышь) необходимые для элементарных действий, а чего только стоят «осьминожьи» клавиатурные комбинации. Назовите мне системы CAD/CAM (хотя бы типа Siemens NX, EPLAN…), SCADA/TIA (типа Siemens TIA Portal/WinCC, Wonderware, B&R Industrial Automation …), системы управления производством ( Braumat/Cemat…, PlantIT/BREWMAXX…)… А что касается надежности самой Mac OS, то здесь Apple нечего противопоставить Windows, а в последнее время Mac OS отличается завидной падучестью уровня Windows XP. Я прошел все линейки процессоров от Motorola до M4 и могу сказать, что падучесть Mac OS вовсе не редкость (особенно часто при одновременном запуске разных систем виртуализации, если Windows либо не давала этого сделать, либо тормозила нещадно, то Mac OS тупо показывала серый экран смерти), даже классика падала чаще Windows 3.1 (особенно при большом подключении плагинов): если в Windows вылетал какой-то драйвер, ты всегда мог его удалить в DOS, а в Mac OS это вызывало головную боль, особенно когда система грузилась с дискет… А чего стоит отсутствие консоли восстановления если Mac OS ставилась на программный RAID. Как-то так, прошу прощения за сумбурность — уже поздно, пора спать, завтра рано на работу.
Сегодня в 00:06
#
x-tended
0
x-tended Oleg Nekrylov
Не лень было 3 сообщения на одну тему писать. Или это такой вброс?..
Сегодня в 05:25
#

Читайте также