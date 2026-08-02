Windows 11 наконец станет не хуже macOS — Microsoft официально заявила о переменах
Microsoft запланировала большие изменения в работе Windows 11, чтобы сделать систему более гибкой. Об этом пишет WCCF Tech.
Согласно источнику, компания решила сделать Windows 11 более экономной к оперативной памяти, чтобы система работала быстро даже на компьютерах с 8 Гб ОЗУ. Из-за высокого спроса на комплектующие со стороны индустрии ИИ на рынке возник дефицит, поэтому производители ноутбуков снова активно выпускают недорогие устройства с небольшим объемом памяти. При этом сама ОС сейчас забирает большую часть ресурсов еще до запуска программ, из-за чего бюджетные устройства лагают и тупят прямо из коробки.
После выхода Macbook Neo с 8 Гб ОЗУ во всех конфигурациях ситуация обострилась: macOS работает с таким объёмом практически идеально, и это привлекает любителей бюджетной техники. Чтобы исправить положение и вернуть Windows преимущество на поле доступных ПК, разработчики планируют уменьшить количество памяти, которое система потребляет по умолчанию.
В Microsoft пообещали пересмотреть работу внутренних служб, а также оптимизировать базовые графические компоненты и элементы на основе Chromium и WebView2. По задумке компании, эти изменения снизят нагрузку на железо и позволят владельцам доступных ПК и ноутбуков комфортно работать в браузере и приложениях без постоянных зависаний.
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Комментарии ()
+36
Надо отдать должное Мелкософту, но последний раз, экран смерти я видел на Windows 8 (и то из-за посыпавшегося диска).
Сегодня в 00:11
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+36
А вот Mac OS (на M4) «порадовала» экраном смерти в прошлый понедельник, при попытке запуска виртуалки с инженерной машиной ABB в VirtualBox.
Сегодня в 00:18
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+39
Если бы не эппл ничего этого не было бы. И в этом вся правда про майкрософт. Они всегда будут позади эппл потому что их девиз не «счастливый пользователь». Еще посмотрим удастся ли им вообще реально что то оптимизировать…
Вчера в 20:24
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+36
Вот как раз Эппл то и отстой, только для кухарок, а жалкие попытки в сервера вообще не осилили (всё закончилось на Xserve, дальнейшая попытка продвинуть вместо него Mac Pro не увенчалась успехом). Вся работа проходит в основном на Windows (АСУТП, MES, ERP…) о чем свидетельствует статистика. Я специально не упоминаю *NIX-подобные системы, так как среди них нет универсальных. Даже с эргономикой у Mac OS всё плохо: сравните количество телодвижений (клавиатура, мышь) необходимые для элементарных действий, а чего только стоят «осьминожьи» клавиатурные комбинации. Назовите мне системы CAD/CAM (хотя бы типа Siemens NX, EPLAN…), SCADA/TIA (типа Siemens TIA Portal/WinCC, Wonderware, B&R Industrial Automation …), системы управления производством ( Braumat/Cemat…, PlantIT/BREWMAXX…)… А что касается надежности самой Mac OS, то здесь Apple нечего противопоставить Windows, а в последнее время Mac OS отличается завидной падучестью уровня Windows XP. Я прошел все линейки процессоров от Motorola до M4 и могу сказать, что падучесть Mac OS вовсе не редкость (особенно часто при одновременном запуске разных систем виртуализации, если Windows либо не давала этого сделать, либо тормозила нещадно, то Mac OS тупо показывала серый экран смерти), даже классика падала чаще Windows 3.1 (особенно при большом подключении плагинов): если в Windows вылетал какой-то драйвер, ты всегда мог его удалить в DOS, а в Mac OS это вызывало головную боль, особенно когда система грузилась с дискет… А чего стоит отсутствие консоли восстановления если Mac OS ставилась на программный RAID. Как-то так, прошу прощения за сумбурность — уже поздно, пора спать, завтра рано на работу.
Сегодня в 00:06
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Не лень было 3 сообщения на одну тему писать. Или это такой вброс?..
Сегодня в 05:25
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