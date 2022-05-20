Windows 11 наконец-то стала доступна максимальному количеству пользователей

Обновление Windows 11 развернуто по всему миру. Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft.
Новая операционная система для ПК стала доступна несколько месяцев назад. Однако Microsoft проводила развертывание постепенно, и далеко не все могли нативно обновиться с Windows 10 через соответствующий раздел «Параметров». Теперь компания сообщает, что процесс завершен: все совместимые компьютеры по всему миру получили приглашение обновиться и могут это сделать в любой удобный момент.
Отметим, что речь всё еще идет только о тех устройствах, которые соответствуют минимальным требованиям для официальной установки Windows 11 через OTA. Если ваш компьютер не подходит по этим параметрам, можно попробовать загрузить образ системы и установить её вручную. Правда, в таком случае никто не гарантирует стабильную работу системы; кроме того, ваши текущие файлы и данные могут быть утеряны.
Ранее мы писали, что Microsoft прикрыла возможность создать локальный аккаунт в Windows 11. Правда, один обходной способ всё еще остался.