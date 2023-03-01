Windows 11 получила встроенный ChatGPT и еще 4 полезные функции. Как попробовать?

Компания Microsoft обновила свою ОС Windows 11, добавив в нее несколько улучшений, в том числе чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.
Согласно источнику, обновление вышло для всех пользователей Windows 11 22H2 и получило название Moment 2. Оно содержит ряд довольно серьезных нововведений.
- Чат-бот Bing. В свежем апдейте чат-бот Bing (на базе ChatGPT) добавлен прямо на панель задач. Пользователь сможет задавать ему вопросы и получать расширенные ответы, не открывая дополнительных приложений или веб-страниц. Отмечается, что чат-бот пока доступен не во всех регионах, но список стран не опубликован. Также пока неизвестно, можно ли будет обойти это ограничение сменой региона в настройках системы.
- «Связь с телефоном». Теперь бета-версия утилиты получила поддержку iPhone. Пользователь сможет видеть информацию о входящих звонках и сообщениях прямо на ПК.
- Виджеты. Панель с виджетами теперь можно развернуть на весь экран. Кроме того, Windows 11 теперь поддерживает сторонние виджеты, которые разработчики софта должны добавить в свои приложения.
- «Ножницы». В нативной утилите для скриншотов появилась возможность записи видео с экрана.
- «Блокнот». Встроенный «Блокнот» получил вкладки — теперь в нём можно работать с несколькими текстовыми файлами одновременно.
Обновление Windows 11 22H2 Moment 2 уже рассылается пользователям по всему миру. Оно будет распространяться постепенно, поэтому вам возможно придется немного подождать. Все пользователи Windows 11 должны получить апдейт до 14 марта. Возможно, к тому моменту появится больше информации о доступности чат-бота Bing.
Если вы уже получили обновление и попробовали чат-бота, напишите в комментариях.