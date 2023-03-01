Windows 11 получила встроенный ChatGPT и еще 4 полезные функции. Как попробовать?

Олег

Windows 11


Компания Microsoft обновила свою ОС Windows 11, добавив в нее несколько улучшений, в том числе чат-бота ChatGPT. Об этом сообщается в официальном блоге Microsoft.

Согласно источнику, обновление вышло для всех пользователей Windows 11 22H2 и получило название Moment 2. Оно содержит ряд довольно серьезных нововведений.

  • Чат-бот Bing. В свежем апдейте чат-бот Bing (на базе ChatGPT) добавлен прямо на панель задач. Пользователь сможет задавать ему вопросы и получать расширенные ответы, не открывая дополнительных приложений или веб-страниц. Отмечается, что чат-бот пока доступен не во всех регионах, но список стран не опубликован. Также пока неизвестно, можно ли будет обойти это ограничение сменой региона в настройках системы.
Bing
  • «Связь с телефоном». Теперь бета-версия утилиты получила поддержку iPhone. Пользователь сможет видеть информацию о входящих звонках и сообщениях прямо на ПК.
  • Виджеты. Панель с виджетами теперь можно развернуть на весь экран. Кроме того, Windows 11 теперь поддерживает сторонние виджеты, которые разработчики софта должны добавить в свои приложения. 
Виджеты
  • «Ножницы». В нативной утилите для скриншотов появилась возможность записи видео с экрана.
  • «Блокнот». Встроенный «Блокнот» получил вкладки — теперь в нём можно работать с несколькими текстовыми файлами одновременно.
Блокнот

Обновление Windows 11 22H2 Moment 2 уже рассылается пользователям по всему миру. Оно будет распространяться постепенно, поэтому вам возможно придется немного подождать. Все пользователи Windows 11 должны получить апдейт до 14 марта. Возможно, к тому моменту появится больше информации о доступности чат-бота Bing.

Если вы уже получили обновление и попробовали чат-бота, напишите в комментариях. 

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Источник:
Microsoft
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