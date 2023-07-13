Windows 11 получила нововведение, которое нам обещали несколько лет назад

Компания Microsoft добавила в Windows 11 3D-эмодзи. Об этом пишет SamMobile.Согласно источнику, впервые компания пообещала внедрить 3D-смайлики вместо плоских два года назад. С тех пор эмодзи в Windows незначительно видоизменялись, но объемными так и не стали.Теперь же в свежей бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 25905 разработчики наконец обнаружили обещанные 3D-смайлики. Они стали объемными за счет добавления градиентной границы каждого значка. Кроме того, в наборе используется новый формат цветных шрифтов, поэтому система может отображать эмодзи в более насыщенных тонах.Обновленные 3D-смайлики будут доступны в нативных приложениях Windows 11, а также в некоторых сторонних утилитах.