Windows 11 получила нововведение, которое нам обещали несколько лет назад

Олег

Windows 11


Компания Microsoft добавила в Windows 11 3D-эмодзи. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, впервые компания пообещала внедрить 3D-смайлики вместо плоских два года назад. С тех пор эмодзи в Windows незначительно видоизменялись, но объемными так и не стали.

Windows 11

Теперь же в свежей бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 25905 разработчики наконец обнаружили обещанные 3D-смайлики. Они стали объемными за счет добавления градиентной границы каждого значка. Кроме того, в наборе используется новый формат цветных шрифтов, поэтому система может отображать эмодзи в более насыщенных тонах.

Обновленные 3D-смайлики будут доступны в нативных приложениях Windows 11, а также в некоторых сторонних утилитах. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

–10
OnVoG
Несколько лет — 2 года назад 🤷‍♂️ ну с технической точки зрения 2 года это несколько, но с другой стороны редакция ...
2 часа назад в 11:38
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