Windows 11 получила удобнейшую фишку, которая решит вековую проблему ОС

Компания Microsoft тестирует упрощенный алгоритм переустановки Windows 11. Об этом пишет Rozetked.Согласно источнику, новая функция появилась в бета-сборке Windows 11 build 25905 — участники программы Canary уже могут её попробовать на своих компьютерах. Нововведение позволяет быстро переустановить Windows без предварительного ручного скачивания образа системы и перехода в различные сервисные режимы.Зайдя в «Параметры» → «Система» → «Восстановление», пользователь скоро найдет там новый пункт «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows». Нажатие на кнопку «Переустановить сейчас» автоматически загрузит актуальный образ системы, распакует его и установит поверх текущей ОС с сохранением всех программ, файлов и настроек пользователя.Как известно, Windows уже много лет нуждается в переодической переустановке, поскольку начинает работать медленнее из-за «захламления» реестра и файловой системы. Раньше для этого приходилось проводить не самые очевидные манипуляции с системой или же искать «шарящего друга», но в скором времени процесс профилактической переустановки будет максимально прост.