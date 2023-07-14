Windows 11 получила удобнейшую фишку, которая решит вековую проблему ОС

Олег

Windows


Компания Microsoft тестирует упрощенный алгоритм переустановки Windows 11. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, новая функция появилась в бета-сборке Windows 11 build 25905 — участники программы Canary уже могут её попробовать на своих компьютерах. Нововведение позволяет быстро переустановить Windows без предварительного ручного скачивания образа системы и перехода в различные сервисные режимы.

Windows

Зайдя в «Параметры» → «Система» → «Восстановление», пользователь скоро найдет там новый пункт «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows». Нажатие на кнопку «Переустановить сейчас» автоматически загрузит актуальный образ системы, распакует его и установит поверх текущей ОС с сохранением всех программ, файлов и настроек пользователя.

Как известно, Windows уже много лет нуждается в переодической переустановке, поскольку начинает работать медленнее из-за «захламления» реестра и файловой системы. Раньше для этого приходилось проводить не самые очевидные манипуляции с системой или же искать «шарящего друга», но в скором времени процесс профилактической переустановки будет максимально прост. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Rozetked
Cсылки по теме:
Windows 11 получила нововведение, которое нам обещали несколько лет назад
Вот почему не стоит качать драйверы Windows со всех сайтов подряд
Вышли необычные обновления для Windows 95, 2000 и XP

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть 24 часа управляла спутником без помощи человека. Результаты напугали ученых
В «Яндекс Такси» появилась удобная возможность. Больше никаких неожиданных списаний
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых осторожных
«Тинькофф» возвращает деньги, а затем вгоняет клиентов в минус и включает рассрочку

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4475
Mers
Так Вин 10 сама себя может переустанавливать. В чем новшество?
Сегодня в 15:39
#
+675
Paspartu Mers
Точно.
Правда меня раздражает папка Windows Old после такой переустановки.
Сегодня в 16:12
#
Mers
+4475
Mers Paspartu
Да-да, меня тоже! Но я ее как-то потом удалял))
час назад в 19:01
#
tellurian
+4864
tellurian Mers
Как это сделать?
Сегодня в 16:46
#
Mers
+4475
Mers tellurian
Найди статью «Переустановка Windows 10 без диска, флешки и BIOS» там в конце будет описан способ установки.
39 минут назад
#
–6
oskar
Воронин 🤦🏼
час назад в 18:59
#