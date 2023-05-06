Windows 11 получит опцию, о которой давно мечтают пользователи macOS

Олег

macOS


Компания Microsoft работает над усовершенствованием виджетов в Windows 11. Об этом пишут несколько зарубежных СМИ, в том числе Windows Central.

Согласно источнику, инженеры Microsoft сейчас работают над тем, чтобы виджеты в Windows 11 стали удобнее и полезнее для пользователя. Впервые панель виджетов появилась в системе в 2021 году, но она открывается отдельно, в связи с чем её функциональность ограничена — владелец ПК может просто не знать или же забывать о её существовании, и не пользоваться виджетами.

Теперь же компания планирует добавить опцию закрепления виджетов на рабочем столе Windows 11. Благодаря этому вся информация из них будет всегда на виду, не требуя никаких дополнительных действий от пользователя. Это будет похоже на старые-добрые «гаджеты рабочего стола» в Windows 7 — интерактивные элементы, которые постоянно находятся на экране.

В macOS виджеты появились достаточно давно, но там они тоже расположены на отдельной панели, которую нужно открывать и закрывать. Пользователи были бы очень рады возможности закрепления виджетов на рабочем столе, подобно тому, как это сделано в iPadOS или iOS. К сожалению, пока нет никакой информации о планах Apple предоставить такую опцию в следующей версии macOS. 

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Источник:
Windows Central
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Комментарии

Bazily
+207
Bazily
А был какой-то опрос среди пользователей macOS? Или Олежка снова бредит и проецирует свои фантазии на всех?
Сегодня в 11:21
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+977
Grealex Bazily
Зачем так грубо? Он просто фантазирует)))
Сегодня в 12:57
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Bazily
+207
Bazily Grealex
Он всегда фантазирует. Более тупые заголовки трудно найти.
час назад в 14:39
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