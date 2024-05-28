Windows 11 порадует всех пользователей Android небольшой, но очень полезной опцией

Компания Microsoft работает над добавлением в Windows 11 очередной «экосистемной» опции для Android. Об этом пишет The Verge.Согласно источнику, речь идет о расширении функциональности сервиса Phone Link, который на Android называется Link to Windows. Утилита уже позволяет синхронизировать вызовы, сообщения, уведомления и картинки со смартфона, а теперь сможет распознавать и копировать текст на изображениях.

Нововведение станет частью стандартной Windows-утилиты «Ножницы». С её помощью пользователь Android и Windows сможет выделять и копировать текст с изображения, находящегося в памяти Android-смартфона, без пересыла его на ПК. Эта небольшая опция сэкономит немного времени и позволит производить меньше манипуляций с девайсами.Сейчас фича доступна в бета-канале Insider Preview Build в сборке 22635.3646 и вскоре придет для всех пользователей.