Windows 11 порадует всех пользователей Android небольшой, но очень полезной опцией

Олег

Фото: Unsplash


Компания Microsoft работает над добавлением в Windows 11 очередной «экосистемной» опции для Android. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, речь идет о расширении функциональности сервиса Phone Link, который на Android называется Link to Windows. Утилита уже позволяет синхронизировать вызовы, сообщения, уведомления и картинки со смартфона, а теперь сможет распознавать и копировать текст на изображениях.

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Фото: The Verge
Фото: The Verge

Нововведение станет частью стандартной Windows-утилиты «Ножницы». С её помощью пользователь Android и Windows сможет выделять и копировать текст с изображения, находящегося в памяти Android-смартфона, без пересыла его на ПК. Эта небольшая опция сэкономит немного времени и позволит производить меньше манипуляций с девайсами.

Сейчас фича доступна в бета-канале Insider Preview Build в сборке 22635.3646 и вскоре придет для всех пользователей. 

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Источник:
The Verge
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