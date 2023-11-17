Windows 11 позволит то, что вы хотели сделать с ней долгие годы

Олег

Windows


Microsoft позволит пользователям вносить изменения в предустановленные компоненты Windows 11. Об этом пишет SamMobile.

Ранее мы уже писали, что в Windows скоро появится возможность удалить некоторые встроенные приложения. Теперь появилось больше информации об этом изменении — оно стало возможным благодаря давлению Евросоюза.

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Согласно источнику, в ближайшем будущем пользователи Windows 11 наконец смогут очистить систему от лишнего и отвлекающего мусора. Например, можно будет удалить очень назойливый веб-браузер Edge, поиск Bing из раздела поиска Windows, а также много других приложений. Лишь две утилиты останутся неудаляемыми: «Проводник» и Windows Phone Link.

Помимо этого любой желающий сможет удалить ленту новостей MSN из панели виджетов Windows 11. Эта лента для многих бесполезна, при этом она загружает процессор в фоне, забирает оперативную память и захламляет рабочее пространство.

А еще Windows 11 больше не будет периодически сбрасывать настройки по умолчанию к предустановленным приложениям, и будет спрашивать согласия пользователя на синхронизацию с облачным аккаунтом Microsoft. 

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Источник:
SamMobile
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