Windows 11 позволит то, что вы хотели сделать с ней долгие годы



Microsoft позволит пользователям вносить изменения в предустановленные компоненты Windows 11. Об этом пишет SamMobile.



Ранее мы уже



Microsoft позволит пользователям вносить изменения в предустановленные компоненты Windows 11. Об этом пишет SamMobile.Ранее мы уже писали , что в Windows скоро появится возможность удалить некоторые встроенные приложения. Теперь появилось больше информации об этом изменении — оно стало возможным благодаря давлению Евросоюза.



Согласно источнику, в ближайшем будущем пользователи Windows 11 наконец смогут очистить систему от лишнего и отвлекающего мусора. Например, можно будет удалить очень назойливый веб-браузер Edge, поиск Bing из раздела поиска Windows, а также много других приложений. Лишь две утилиты останутся неудаляемыми: «Проводник» и Windows Phone Link.



Помимо этого любой желающий сможет удалить ленту новостей MSN из панели виджетов Windows 11. Эта лента для многих бесполезна, при этом она загружает процессор в фоне, забирает оперативную память и захламляет рабочее пространство.



А еще Windows 11 больше не будет периодически сбрасывать настройки по умолчанию к предустановленным приложениям, и будет спрашивать согласия пользователя на синхронизацию с облачным аккаунтом Microsoft.