В сети появились новые тесты Windows 11 на смартфонах Xiaomi. Отмечается, что система стала работать лучше. Об этом рассказали в Gizmochina.
Согласно источнику, блогеры из Китая попробовали установить новую сборку Windows 11 на смартфон Xiaomi Mi 8. Ранее подобная проба завершилась не очень успешно — система установилась и запустилась, но работала плохо. В частности, недоступны оказались модули Wi-Fi и Bluetooth. Однако теперь ОС явно прокачали.
Энтузиасты отмечают, что Windows 11 на Mi 8 работает очень хорошо. На последней сборке ОС «подтянулись» почти все необходимые драйвера: на графический процессор, управление питанием, Wi-Fi и другие компоненты. Система работает довольно стабильно, позволяет запускать софт и игры, полноценно считывает сенсорное управление.
Однако нельзя сказать, что всё прошло гладко — Windows 11 всё же не смогла найти драйвер для Bluetooth-модуля, а видеоядро смартфона с ошибкой запускает софт, построенный на архитектуре x64. Возможно, и эти нюансы исчезнут после выхода релизной версии Windows 11 — а может быть, даже в одной из следующих бета-сборок.
Разработчики отмечают, что довольно много устройств с чипом Qualcomm Snapdragon 845 успешно работают с Windows 11. Среди них OnePlus 6 и 6Т, Xiaomi Mi MIX 3, POCO F1, Meizu 16th и 16th Plus, Black Shark Phone 1, OPPO Find X, Xiaomi Mi MIX 2S, LG G&, Samsung Galaxy S9+ и другие.
Ранее мы рассказали о том, как установить Windows 11 «начисто» из ISO-образа. Кроме того, энтузиасты запустили сайт, который позволяет протестировать новую ОС без необходимости её устанавливать.
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