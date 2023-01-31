Windows 11 разозлила пользователей — она месяцами пытается обновиться. Как решить проблему?

Во-первых, вместо попыток обновиться через «Центр обновления Windows» установите апдейт вручную из .msi-пакета, который можно скачать вот здесь.

Во-вторых, вы можете использовать утилиту Windows Media Creation Tool, а точнее её функцию «Обновить Windows». Этот способ займет больше времени, но зато вы обновите систему полностью, а не частично. Нередко при этом исправляются различные глюки и неполадки.

Пользователи Windows 11 столкнулись с раздражающим багом Windows 11, который проявляется во время обновления. Об этом сообщает Windows Latest.Согласно источнику, в сети появляются жалобы на глюки Windows 11 во время обновлений. Некоторые пользователи получают уведомления о том, что для компьютера доступен апдейт, соглашаются его установить, но каждый раз система выдает ошибку. В отдельных случаях глюк длится месяцами — Microsoft выпускает патч за патчем, но ни один из них не устанавливается.Например, такая проблема обнаружилась при выходе обновления безопасности KB5022303. Оно классифицируется как «обязательное», однако не может установиться, выдавая странные и не известные ранее ошибки. Чаще всего пользователи пишут об ошибке 0x800f0831. Она же отображается при попытках установить сборку KB5022360, которая, к счастью, является необязательной.То же самое происходит и с накопительными обновлениями, вроде Windows 11 22H2. Пользователи безуспешно бьются с компьютерами: перезагружают их, выходят и входят в аккаунт, выключают их на ночь или оставляют на ночь включенными, очищают кэш и так далее. Ничего не помогает. При худшем раскладе компьютер и вовсе уходит в циклическую перезагрузку.Уже после появления массовых жалоб некоторые обратили внимание, что проблема проявилась гораздо раньше: в сети подобный сбой фиксировался в декабре, ноябре, октябре, сентябре и августе. Сама Microsoft говорит, что проблема замечена и исследуется, но никаких подробностей или сроков её исправления не называется.Если вы столкнулись с такой проблемой, есть два варианта её решения.