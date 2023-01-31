Windows 11 разозлила пользователей — она месяцами пытается обновиться. Как решить проблему?

Пользователи Windows 11 столкнулись с раздражающим багом Windows 11, который проявляется во время обновления. Об этом сообщает Windows Latest.
Согласно источнику, в сети появляются жалобы на глюки Windows 11 во время обновлений. Некоторые пользователи получают уведомления о том, что для компьютера доступен апдейт, соглашаются его установить, но каждый раз система выдает ошибку. В отдельных случаях глюк длится месяцами — Microsoft выпускает патч за патчем, но ни один из них не устанавливается.
Например, такая проблема обнаружилась при выходе обновления безопасности KB5022303. Оно классифицируется как «обязательное», однако не может установиться, выдавая странные и не известные ранее ошибки. Чаще всего пользователи пишут об ошибке 0x800f0831. Она же отображается при попытках установить сборку KB5022360, которая, к счастью, является необязательной.
То же самое происходит и с накопительными обновлениями, вроде Windows 11 22H2. Пользователи безуспешно бьются с компьютерами: перезагружают их, выходят и входят в аккаунт, выключают их на ночь или оставляют на ночь включенными, очищают кэш и так далее. Ничего не помогает. При худшем раскладе компьютер и вовсе уходит в циклическую перезагрузку.
Уже после появления массовых жалоб некоторые обратили внимание, что проблема проявилась гораздо раньше: в сети подобный сбой фиксировался в декабре, ноябре, октябре, сентябре и августе. Сама Microsoft говорит, что проблема замечена и исследуется, но никаких подробностей или сроков её исправления не называется.
Если вы столкнулись с такой проблемой, есть два варианта её решения.
- Во-первых, вместо попыток обновиться через «Центр обновления Windows» установите апдейт вручную из .msi-пакета, который можно скачать вот здесь.
- Во-вторых, вы можете использовать утилиту Windows Media Creation Tool, а точнее её функцию «Обновить Windows». Этот способ займет больше времени, но зато вы обновите систему полностью, а не частично. Нередко при этом исправляются различные глюки и неполадки.