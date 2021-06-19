В составе бета-версии будущей Windows 11 обнаружили элементы 30-летней давности. На этот факт обратил внимание китайский ресурс ITHome.
По словам разработчиков, Microsoft так и не убрала из новой Windows следы прошлого. Например, «Панель управления» всё еще жива в том состоянии, в котором мы знаем её более десяти лет. А Windows Media Player кардинально не менялся со времен Windows 7 и даже в современном «плоском» дизайне 11-ки сохранил свои «сквеморфичные» кнопки и тумблеры.
Но самые «древние» элементы обнаружены в глубине системы:
Эти диалоговые окна появились в Windows 3.1, которая вышла аж в 1992 году. Маленькие неудобные окошки и большие элементы управления тогда были обусловлены очень малым разрешением дисплеев и слабым железом, неспособным отрисовать сложный интерфейс.
Но в 2021 году всё это уже не является проблемой — дисплеи 1080p и выше позволяют разместить мельчайшие детали, а процессоры и видеокарты уже давно не спотыкаются на отрисовке примитивов интерфейса. Странно, что Microsoft не удосужилась перерисовать эти «древности» в более удобный и эстетичный вид.
Помимо диалоговых окон, в самой свежей версии Windows до сих пор остались очень старые пиксельные иконки и пиктограммы. Рядом с современными и стильными иконками эти «старички» смотрятся очень странно и крайне неорганично.
Ранее бета-сборка Windows 11 Sun Valley утекла в сеть, благодаря чему блогеры всего мира смогли установить её и сделать обзор раньше, чем Microsoft презентовала эту систему. Среди наиболее заметных изменений — обновленный дизайн со cкругленными углами окон и «парящим» меню «Пуск». К слову, сам «Пуск» «переехал» на середину док-панели и стал напоминать Dock в macOS. Ходили слухи, что Windows 11 будет поддерживать Android-приложения, однако на данный момент слишком рано подтверждать или опровергать эти предположения.
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