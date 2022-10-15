Windows 7

Windows 7 продолжит получать обновления. Но не от Microsoft

Александр



Компания Microsoft забросила поддержку Windows 7 несколько лет назад, но эта операционная система по-прежнему популярна и установлена на миллионах компьютеров по всему миру. Само собой, такое положение вещей не могло устроить её пользователей.

Бесплатная поддержка Windows 7 и Windows Server 2008 R2 со стороны Microsoft была завершена в январе 2020 года. Сейчас компания выпускает патчи, которые доступны корпоративным клиентам по подписке Extended Security Updates, предусматривающей плату 50 долларов в год за каждый компьютер в 2021 году и 100 долларов в 2022 году. С января 2023 года Microsoft прекратит выпуск даже платных обновлений этих операционных систем.

На выручку пришли энтузиасты из команды 0Patch. Они объявили, что продолжат обновлять Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Для получения обновлений нужно установить на компьютер утилиту 0patch Agent и создать учётную запись 0patch. После этого компьютер продолжит получать патчи с устранением уязвимостей и багов как минимум до января 2025 года.



Если спрос на обновления сохранится, 0Patch продолжит выпускать патчи и после указанной даты. Разработчики уточняют, что патчи устанавливаются и применяются без перезагрузки компьютера, что особенно ценно для тех, чьи машины должны работать круглосуточно и без перерывов.

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Комментарии

+355
NikTo
Windows 7 продолжит получать обновления. Но не от Microsoft. От хакеров...
час назад в 18:43
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