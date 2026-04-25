Windows больше не будет надоедать обновлениями в самый неподходящий момент. Microsoft наконец-то разрешила не делать этого

Пользователи Windows знают, что с обновлениями всегда прилетают какие-нибудь проблемы. Причём система решает за пользователя, когда их устанавливать. Например, это может произойти во время игры, работы или даже при выполнении срочной задачи. Но, кажется, Microsoft придумала, как эту проблему решить.

Разработчики добавили в Windows 11 возможность откладывать обновления на 35 дней. Это можно делать неограниченное количество раз. По сути, паузу можно продлевать бесконечно, если вручную контролировать процесс. Если же не продлить её после окончания периода, система вернётся к стандартному сценарию и установит обновления автоматически.Параллельно компания пытается изменить сам механизм обновлений. Скоро драйверы будут подписаны более понятно — с указанием категории вроде дисплея, аудио или батареи. В меню питания будет вариант выключения или перезагрузки без установки обновлений, а при настройке нового ПК появится возможность сразу пропустить установку патчей. Плюс некоторые обновления объединят в группы. Они будут загружаться в фоне и устанавливаться за один цикл, чтобы сократить количество перезагрузок.Пока эти нововведения доступны в сборках Windows Insider, но скоро их развернут для всех пользователей.