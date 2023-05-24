Windows наконец получит возможность, которую все ждали 30 лет

Олег

Windows 11


Компания Microsoft готовится внедрить в Windows 11 поддержку дополнительных форматов архивов. Об этом пишет «Лайфхакер».

Согласно источнику, речь идет о расширениях tar, RAR, gz и 7z. С момента своего появления Windows нативно не поддерживала никаких архивов, кроме ZIP, но теперь пользователи наконец вздохнут с облегчением и перестанут постоянно скачивать новые сторонние утилиты для архивации. Формат RAR появился в 1993 году, то есть Microsoft игнорировала его существование около 30 лет. Самое популярное приложение для таких архивов — WinRAR — десятки лет распространялось на платной основе. 

Microsoft заявляет, что в ближайшее время в Windows 11 будет добавлена нативная поддержка архивов RAR, tar, 7-zip, gz «и многих других». Инженеры компании реализуют совместимость при помощи проекта libarchive с открытым исходным кодом.

Тестирование новой функции стартует на этой неделе, полноценное внедрение будет по окончанию бета-тестов — его получат все пользователи Windows 11. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Лайфхакер
Cсылки по теме:
Microsoft рассказала о том, как преобразится Windows 11. От нейросетей и искусственного интеллекта будет невозможно скрыться
Windows-ПК обновляются и превращаются в кирпичи по всему миру
В Windows вернётся забытая, но очень удобная возможность

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии