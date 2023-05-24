Windows наконец получит возможность, которую все ждали 30 лет



Компания Microsoft готовится внедрить в Windows 11 поддержку дополнительных форматов архивов. Об этом пишет «Лайфхакер».



Согласно источнику, речь идет о расширениях tar, RAR, gz и 7z. С момента своего появления Windows нативно не поддерживала никаких архивов, кроме ZIP, но теперь пользователи наконец вздохнут с облегчением и перестанут постоянно скачивать новые сторонние утилиты для архивации. Формат RAR появился в 1993 году, то есть Microsoft игнорировала его существование около 30 лет. Самое популярное приложение для таких архивов — WinRAR — десятки лет распространялось на платной основе.



Microsoft заявляет, что в ближайшее время в Windows 11 будет добавлена нативная поддержка архивов RAR, tar, 7-zip, gz «и многих других». Инженеры компании реализуют совместимость при помощи проекта libarchive с открытым исходным кодом.



Тестирование новой функции стартует на этой неделе, полноценное внедрение будет по окончанию бета-тестов — его получат все пользователи Windows 11.