Windows-ПК обновляются и превращаются в кирпичи по всему миру

Олег

Windows

Фото: Unsplash

Microsoft выпустила обновление для Windows, которое ломает компьютеры. Об этом пишет NeoWin.

Согласно источнику, проблемным оказался патч KB5026361 для Windows 10, выпущенный недавно в рамках Patch Tuesday. Он предназначен для того, чтобы устранить проблемы с безопасностью, но на деле приносит с собой не менее серьезные проблемы — компьютер отказывается нормально работать.

Пользователи, установившие свежую сборку, чаще всего жалуются на «синий экран смерти» (BSOD), который появляется периодически во время работы с компьютером. BSOD выводится на экран вместе с ошибкой Process1 Initialization Failed — согласно документации самой Microsoft, эта ошибка появляется при повреждении bootcat.cache (кэша последнего запуска Windows).

Во времена Windows 7 эту проблему решали запуском системы с использованием установочного файла и ручной активацией драйвера AMD RAID, после чего нужно сделать восстановление системы. Судя по всему, метод работает и сейчас с Windows 10.

Помимо «экрана смерти», компьютеры выдают и другие ошибки, например, 0х800f0922, а иногда произвольно перезагружаются. Сама Microsoft пока никак не отреагировала на жалобы пользователей, так что будет ли исправление — неизвестно. 

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Источник:
Neowin
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Комментарии

+431
tomtom
Эх, ничего не меняется😡
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