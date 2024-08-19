Windows теперь можно установить на совершенно новые девайсы



Компания Valve выпустила драйверы для смены ОС на своих портативных консолях. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, теперь на Steam Deck можно установить Windows. Производитель специально выпустил драйверы звука, APU, Wi-Fi, Bluetooth и картридера SD, благодаря чему владельцы консоли могут полноценно пользоваться Windows 10 и 11 как на оригинальной, так и на OLED-версии.







Прежде чем сменить ОС, Valve рекомендует сначала установить самую свежую прошивку BIOS, которая появилась в апдейте SteamOS 3.6.9 и новее. Для активации Windows потребуется ввод лицензионного ключа.