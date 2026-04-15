Windows XP теперь можно запустить в любом браузере. Там есть даже Winamp, Doom, Quake и старый Paint

Александр


Разработчик Ирфан Субаси разработал эмулятор Windows XP, работающий в браузере. На сайте доступно несколько утилит, способных вызвать ностальгические чувства.

Сайт irfansubasi.com встречает стандартным звуком включения компьютера с Windows XP. После разблокировки появляется рабочий стол с несколькими иконками, а через меню «Пуск» можно найти все установленные программы. В эмулятор встроены игры Doom, Quake, «Сапёр», пасьянс «Паук», пинбол и несколько других, а также Paint для рисования и Winamp для прослушивания музыки. В плеере можно включить треки из плейлиста конца 90-х и первой половины нулевых.



Единственное, что в этом эмуляторе неорганично — слишком высокая скорость работы. Большинство компьютеров и ноутбуков с Windows XP не работали столь быстро.
Рекомендации

