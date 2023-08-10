Windows XP запустили на Apple Vision Pro

Александр


Разработчики эмулятора UTM смогли портировать операционную систему Windows XP на гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro. Результатом своего труда они поделились в X (Twitter в недавнем прошлом).

Windows XP без проблем запускается в среде visionOS, но работает с сильными ограничениями, которые разработчикам ещё предстоит преодолеть. Они планируют реализовать в нём полноценную поддержку жестов и возможность работы с приложениями для Windows. В перспективе разработчики создадут аналогичные эмуляторы Windows 7, 10 и даже 11.

К сожалению, эмулятор Windows XP не появится в App Store, поскольку Apple не допускает в свой магазин такие проекты из-за возможных нарушений авторских прав. Тем не менее его можно будет скачать через сервис TestFlight или неофициальный магазин AltStore. Релиз запланирована примерно на ту же дату, когда Apple Vision Pro появится в широкой продаже.
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Комментарии

kardigan
+3129
kardigan
Интересно, по какой причине они не лезут в своб родную систему-mac?
час назад в 12:05
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