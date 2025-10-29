Withings выпустила умный сканер мочи для iPhone. Он идеально дополнит какашечный датчик Kohler

Популярный производитель медицинских гаджетов Withings наконец-то выпустил новый датчик для мониторинга здоровья — U-Scan. Он автоматически анализирует образцы мочи и выдаёт все подробности в приложении.
Каждый картридж рассчитан примерно на 22 теста в течение трёх месяцев и может быть заменен через приложение Withings Health Mate. Сам сканер U-Scan продаётся в двух версиях. Proactive за $349,95 включает в себя сканер, зарядное устройство и один картридж, а пакет Intensive за $429,95 включает в себя оба картриджа для проведения 44 тестов. Сменные картриджи стоят $99,95 за штуку или $179,95 за пару.
В будущем Withings обещает выпустить картриджи Cycle Sync для отслеживания менструального цикла и овуляции.
Напомним, что недавно мы рассказывали о не менее интересном сканере Kohler Dekoda, который подключается к iPhone для мониторинга здоровья кишечника с помощью анализа кала. Судя по всему, новинка от Withings идеально дополнит девайс Kohler.