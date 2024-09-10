Wix уходит из России — миллионы сайтов умрут через пару дней. Что делать?

С 12 сентября популярный конструктор сайтов заблокирует доступ и к оплаченным, и к бесплатным аккаунтам.
Сообщение о прекращении работы в РФ, появилось на сайте Wix. В нем сказано, что российские резиденты больше не смогут пользоваться услугами сервиса, в связи с «новыми правилами Wix». В результате ограничений, пользователи потеряют доступ к профилям, а все сайты будут сняты с публикации.
Единственный вариант продолжить поддержку веб-сайта — перенос на новый домен. Как это сделать описано на странице поддержки Wix:
- Переходим на страницу «Домены» в своем аккаунте Wix;
- Жмем иконку «Другие действия» (три точки) рядом с нужным доменом;
- Выбираем «Перенести с Wix»;
- Проверяем информацию и жмем «Перенести домен»;
- Далее «Перенести домен с Wix». Отправляем код авторизации переноса (EPP-код) на адрес эл. почты владельца домена;
- Получив код следуем инструкциям вашего нового хоста.
Кроме того, если пользователь не считает себя резидентом России, решение можно оспорить. Для этого нужно доказать службе поддержки свое нерезедентство. Для этого потребуется предоставить:
- Официальный документ, содержащий ФИО пользователя, подтверждающий принадлежность другой стране;
- Документ с информацией за последние три месяца. Например, свидетельства о регистрации, коммунальные счета или справки с места жительства.
Рассмотрение заявки может занять несколько рабочих дней.
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