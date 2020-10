Компания Wargaming сообщила, что культовая рок-группа Korn и популярная видеоигра World of Tanks Blitz объявили о начале сотрудничества в рамках проекта, посвященного празднику Хеллоуин. Первым результатом сотрудничества стало музыкальное видео на композицию Finally Free из последнего студийного альбома The Nothing, выпущенного калифорнийской группой. Хеллоуинский режим в World of Tanks Blitz — Burning Games — лег в основу эксклюзивного видео группы.Поклонников Korn и игроков World of Tanks Blitz ждет захватывающее игровое событие Convergence, состоящее из пяти этапов, частью которого станет и группа Korn. С 16 по 24 октября все игроки смогут выполнять внутриигровые задания, для того чтобы открывать части постера группы и получать специальные предметы.Также в игре будет представлен новый режим Burning Games, в котором игрокам предстоит сражаться за господство на поле боя, чтобы получить внутриигровые награды. Правила соответствуют духу Хеллоуина: с началом боя каждый танк теряет очки здоровья, как вампир, и для того, чтобы вернуть их, необходимо наносить урон своим противникам. Режим Burning Games доступен для всех видов техники начиная с V уровня и продлится с 16 по 24 октября.Хеллоуинское безумие также будет включать в себя игровое событие «Путь рейдера», состоящее из 60 этапов. Участвуя в нем, танкисты смогут получать кредиты, свободный опыт, дни премиум-аккаунта, несколько камуфляжей, настраиваемый профиль и две новые постапокалиптические машины: Spike (V уровень) и Annihilator (VII уровень). Оба танка можно увидеть в новом видео с участием Korn. Игроки, которые пройдут все 60 этапов, смогут получить уникальный анимированный камуфляж «Радиоактивный дождь». Событие «Путь рейдера» пройдет в игре с 16 по 31 октября и доступно для всей техники V уровня и выше. А с 24 по 31 октября вернется режим Mad Games.Напомним, Korn с момента своего создания продали 40 миллионов альбомов, стали обладателями двух наград «Грэмми», дали бесчисленное количество концертов по всему миру и установили множество рекордов, которые, скорее всего, вряд ли когда-либо будут побиты. Их музыка сочетает эксперименты в разных жанрах от альтернативы до ню-метала.