Wargaming объявила о запуске World of Tanks Blitz, бесплатного мобильного ММО-экшена с аудиторией 137 миллионов игроков, на Nintendo Switch. Это первое сотрудничество компании с Nintendo.После выхода на Nintendo Switch игра сохранит свою кроссплатформенную функциональность. Благодаря этому в одном бою смогут встретиться пользователи разных платформ. При переходе на Nintendo Switch обладатели аккаунта Wargaming.net сохранят свой внутриигровой прогресс, включая накопленное имущество.Всех игроков World of Tanks Blitz на Nintendo Switch ждут подарки: уникальный аватар, 1000 единиц золота, 3 дня премиум-аккаунта и американский средний танк II уровня T2 Medium. Забрать свой подарочный набор можно будет во внутриигровом магазине до 9 сентября включительно.Чтобы установить World of Tanks Blitz, необязательно иметь подписку Nintendo Switch Online. Помимо платформы Nintendo игра доступна на iOS, macOS, Android, Windows 10 и в Steam.