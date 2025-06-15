WSJ: китайские инженеры тайком вывозят нейросети в чемоданах, чтобы обойти санкции

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Разработчики нейросетевых моделей из Китая возят нейросети контрабандой через границу, чтобы продолжать развивать отрасль. Об этом написали в The Wall Street Journal.

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Как известно, китайские технологические компании и фирмы сейчас крайне ограничены санкциями США, однако развиваться им все равно нужно. По данным издания, инженеры ИИ из Китая придумали новый способ обойти американские ограничения: они перевозят контрабандой жесткие диски через границу, чтобы продолжать обучать свои нейросетевые модели на территории Малайзии. В один из последних зафиксированных эпизодов девелоперы перетащили через границу жесткие диски общей емкостью более 80 ТБ, разложив их по чемоданам с личными вещами.

Дело в том, что в этой стране есть доступ к сингапурским центры обработки данных, базирующимся на самом свежем производительном железе, которое США запрещает поставлять в Китай. Разработчики скидывают на жесткий диск свои ИИ-модели и материалы для их обучения — изображения, видеоролики, электронные таблицы — а потом везут их скрытным образом в соседнюю страну, где занимаются обучением своих ИИ.

Среди наиболее частых локаций для «нейросетевой контрабанды», помимо Малайзии, также фигурируют Филиппины и Сингапур. Там китайцы используют в том числе высококлассное оборудование Nvidia; к слову, экспорт «железа» этого бренда в Малайзию подскочил и достиг оборота в $3,4 млрд. 

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Источник:
WCCF Tech
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