





Марк Цукерберг мог использовать частную встречу с Дональдом Трампом, чтобы обострить ситуацию с TikTok. Об этом сообщает Wall Street Journal. Во время своего визита в Вашингтон в конце прошлого года глава Facebook высказывался об угрозе со стороны китайской социальной сети. Сообщается, что после встречи с Цукербергом сенаторы начали выражать обеспокоенность по поводу TikTok.Представитель сенатора Джоша Хоули намекает, что TikTok используется для отвлечения проблем с регуляторами Facebook и в попытках склонить законодателей к сокрушению конкурента. По словам Келли Форд, паника компании Марка Цукерберга — это PR-тактика, направленная на повышение собственной репутации. Издание WSJ утверждает, что Facebook тратит рекордные суммы на лоббирование и запустил группу защиты интересов American Edge для поддержки американских технологических компаний в Вашингтоне.TikTok обвиняет Facebook в попытках использовать политику, чтобы нанести вред конкуренту. В июле генеральный директор Кевин Майер опубликовал открытое письмо, в котором призвал компанию Марка Цукерберга запустить еще один продукт-подражатель после того, как их очередной клон Lasso потерпел неудачу. Майер добавил, что Facebook проводит «атаки под видом патриотизма, направленные на то, чтобы положить конец присутствию китайской платформы в США».