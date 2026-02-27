Top.Mail.Ru

Wylsacom емко и точно описал новый Samsung Galaxy S26 Ultra и его «невидимый дисплей»

Олег

Скриншот из видео Wylsacom / YouTube

Валентин Петухов выпустил еще один ролик после презентации Galaxy Unpacked, в котором раскритиковал компанию и флагманскую новинку. Видео вышло на YouTube-канале Wylsacom. 

Ранее блогер уже распаковал S26 Ultra до презентации, сказав, что нашел его «в сугробе». Он протестировал «приватный дисплей», который должен был заменить защитные стекла-антишпион, но по факту оказался менее полезен, чем могло показаться. Новый ролик Валентин объяснил тем, что до презентации он еще «не знал всего [ужаса]». 

«Я посмотрел карманных блогеров. … Только я могу сказать, что это фигня. Люди это поймут, когда получат устройство в руки и скажут — дичь какая-то», — Wylsacom. 

Блогер отметил, что, когда он не хочет показывать окружающим свой телефон, он просто отворачивается от них и прячет дисплей, это естесственное и логичное телодвижение. Также он поругал Samsung за бездарные рекламные ролики, из которых совершенно непонятно, зачем нужен «приватный дисплей» — на видео люди всячески пытаются скрыть от окружающих тиктоки с собачкой на экране Galaxy S26 Ultra. 

«Если ты параноик-шизофреник и тебе нужно антишпион стекло — есть такая опция, за 800 рублей [купить и наклеить]. … Функция [в Galaxy] есть, и если она кому-то нужна — заплатите 200 тысяч за вторичный смартфон, который ничем не отличается от прошлогоднего», — заметил Валентин. 

Вилса вспомнил, что в 2024 году на Galaxy появился крутой антибликовый слой, который был лучше, чем у Apple. В S26 Ultra этот слой убрали, возможно потому, что он мешал работе «приватного дисплея». Блогер делает вывод: Samsung заменила полезную для многих фичу на нишевое решение для единичных пользователей. 

«Я искренне всё это [технологии] люблю, и когда оно превращается в шизофренический балаган, меня это страшно раздражает», — подытожил он. 



-1
Источник:
YouTube




Комментарии

+66
myname32
карманный блогер говорит про карманных блогеров)))
2 часа назад в 10:12
#
Вася Вотафаков
+6513
Вася Вотафаков
Раньше Вилса не был таким овноедом. Но желание хапать лавэ лопатой перевесило. Поэтому, чё он там плетёт — всем до лампочки. Да, у Самсунга есть косяки и застой. Убрали блютус с палки. Покрытие экрана и прочее. Но все равно, по мне так, из всех андроид смартов я бы выбрал именно Самсунг. Не из-за громкого имени, а по причине качества товара и его поддержки. На минуточку: я с нокии пересел на айфон 3GS и далее пошло поехало..
33 минуты назад
#