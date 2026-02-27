Wylsacom емко и точно описал новый Samsung Galaxy S26 Ultra и его «невидимый дисплей»

Скриншот из видео Wylsacom / YouTube
Валентин Петухов выпустил еще один ролик после презентации Galaxy Unpacked, в котором раскритиковал компанию и флагманскую новинку. Видео вышло на YouTube-канале Wylsacom.
«Я посмотрел карманных блогеров. … Только я могу сказать, что это фигня. Люди это поймут, когда получат устройство в руки и скажут — дичь какая-то», — Wylsacom.
Блогер отметил, что, когда он не хочет показывать окружающим свой телефон, он просто отворачивается от них и прячет дисплей, это естесственное и логичное телодвижение. Также он поругал Samsung за бездарные рекламные ролики, из которых совершенно непонятно, зачем нужен «приватный дисплей» — на видео люди всячески пытаются скрыть от окружающих тиктоки с собачкой на экране Galaxy S26 Ultra.
«Если ты параноик-шизофреник и тебе нужно антишпион стекло — есть такая опция, за 800 рублей [купить и наклеить]. … Функция [в Galaxy] есть, и если она кому-то нужна — заплатите 200 тысяч за вторичный смартфон, который ничем не отличается от прошлогоднего», — заметил Валентин.
Вилса вспомнил, что в 2024 году на Galaxy появился крутой антибликовый слой, который был лучше, чем у Apple. В S26 Ultra этот слой убрали, возможно потому, что он мешал работе «приватного дисплея». Блогер делает вывод: Samsung заменила полезную для многих фичу на нишевое решение для единичных пользователей.
«Я искренне всё это [технологии] люблю, и когда оно превращается в шизофренический балаган, меня это страшно раздражает», — подытожил он.