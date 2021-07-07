Помните в начале июня я угарал с курса Гусейна Гасанова «Мышление миллионера». Мне реально было очень интересно, какую дичь будет втирать это чудо-юдо. pic.twitter.com/ppOGzqkSqD — Wylsacom (@wylsacom) July 7, 2021

Взял самый дорогой курс. Хорошо не в рассрочку. pic.twitter.com/Rc89SowMIY — Wylsacom (@wylsacom) July 7, 2021







Видеоблогер Валентин Wylsacom Петухов записал себя и редактора собственного сайта Александра на курс другого блогера Гусейна Гасанова «Мышление миллионера». В последний момент обучение закрылось, так и не начавшись, а Петухов не получил деньги обратно.Wylsacom оплатил самый дорогой вариант за 13 390 рублей. По выбранному тарифу «С Гусейном» клиент получает два модуля — «Мышление» и «Заработок». В описании сообщалось, что за шесть недель Гасанов научит основам ведения бизнеса.Обучение должно было начаться 14 июня. Только в этот же день Александру на электронную почту пришло письмо, что курс завершен. При этом, он не начинался. На сайте обучения в графе «Мои курсы» также оказалось пусто. В поддержке Wylsacom не ответили, видимо, деньги ему возвращены не будут.Wylsacom приобрел курс «Мышление миллионера», чтобы посмеяться над Гасановым. Он выкладывал скриншоты с сайта Гасанова с этой же целью, а потом захотел ознакомиться с его курсом. «Мне реально было очень интересно, какую дичь будет втирать это чудо-юдо», — писал Валентин в «Твиттере».Гусейн Гасанов и ранее был известен сомнительными действиями в интернете. В 2019 году он объявил розыгрыш автомобиля Mercedes-Benz G-класса в Инстаграме. За время конкурса он набрал больше миллиона новых фолловеров. Машину получила подписчица из Украины, некоторые другие участники заподозрили, что она одержала нечестную победу. Кроме того журналисты выяснили, что за автомобилем числятся штрафы на 10 тысяч рублей, а сам он имеет повреждения после нескольких ДТП.