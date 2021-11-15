Сегодня оригинальному Xbox исполняется 20 лет. В этот день состоялся запуск консоли в США и Канаде, а в остальном мире продажи начались в 2002 году. До России «иск» OG так и не добрался официально, зато Microsoft порадовала нас второй версией — Xbox 360, ставшей «народной» консолью. В честь юбилея компания приготовила специальное мероприятие.
Microsoft предлагает вернуться к воспоминаниям на специальном ивенте, в ходе которого нам также расскажут, что принесут следующие 20 лет.
Вот уже 20 лет мы создаем 💚 #Xbox20 pic.twitter.com/XTbnBxDP0E— Xbox Россия (@xboxru) November 15, 2021
Как отметить 20-летие Xbox:
- Трансляция начнется 15 ноября (понедельник) в 21:00 (МСК)
- Вы можете присоединиться к трансляции на официальных каналах Xbox на YouTube, в Twitch, Facebook или VK
- На стриме будут доступны субтитры на русском языке
- Не забудьте подписаться на официальный канал Xbox Wire в Telegram
Обновленные значки
В честь годовщины обновили значки обладателей подписок Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Live Gold. Старые значки, показывающие, как долго вы являетесь обладателем подписки, будут заменены новыми разноцветными вариантами. Кроме изображения других изменений в значках не предвидится, так что цифры на них будут отражать все те же сведения.
Также Microsoft запустила специальный хэштэг в Twitter #Xbox20, а еще специальный раздел на сайте, где можно скачать праздничные темы для консолей, а также обои для десктопов и мобильных устройств.
Xbox, с днем рождения!
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru