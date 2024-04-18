Microsoft начала банить российские аккаунты Xbox



В сети растет количество жалоб на блокировку российских аккаунтов Xbox со стороны Microsoft.



Судя по сообщениям от пострадавших и самой компании, бан ловят пользователи, которые приобретают контент на сторонних площадках и сервисах — Plati.Market, «МТС Оплата» и прочие. Это касается ключей для игр, кодов активации или «прокачки», а также различного рода подписки (например, Game Pass).









Первая волна блокировок продолжается уже почти двое суток, и геймеры отмечают некую закономерность — бан прилетает, когда пользователь подключается к сети. Из этого российские игроки выявили способ избежать блокировки: после очередной покупки на стороннем сервисе нужно на сутки отключить Xbox от интернета. Похоже, что на следующий день бан не срабатывает и система пропускает пользователя как обычно.



Тем же, кому не повезло оказаться заблокированным, придется создавать новый аккаунт и терять всю историю покупок и прохождений. Можно попробовать оспорить бан в техподдержке Microsoft, но шанс минимален. Первая волна блокировок продолжается уже почти двое суток, и геймеры отмечают некую закономерность — бан прилетает, когда пользователь подключается к сети. Из этого российские игроки выявили способ избежать блокировки: после очередной покупки на стороннем сервисе нужно на сутки отключить Xbox от интернета. Похоже, что на следующий день бан не срабатывает и система пропускает пользователя как обычно.Тем же, кому не повезло оказаться заблокированным, придется создавать новый аккаунт и терять всю историю покупок и прохождений. Можно попробовать оспорить бан в техподдержке Microsoft, но шанс минимален.