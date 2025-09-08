Xiaomi 16 засветился на шпионских фото. Почти iPhone 17 Pro, но со вторым дисплеем

Фархад

Xiaomi

Пока Apple готовится к презентации iPhone 17, народный бренд Xiaomi вовсю тестирует флагманскую серию Xiaomi 16, которая должна выйти уже в следующем месяце. Похоже, тренд на этот дизайн продержится весь 2026 год.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Xiaomi

В сети уже появились фотографии сотрудников с тестовыми образцами. Судя по всему, Xiaomi 16 будут максимально похожи на iPhone 17 Pro из-за блока камер во всю ширину корпуса. Но в Xiaomi более серьёзно подходят к инновациям, поэтому эту область займёт дисплей. Нечто похожее уже было в Xiaomi 11 Ultra.

На фотографиях мы видим Xiaomi 16 Pro Max, но в линейку также войдут модели Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Mini. Все девайсы будут оснащены двумя вертикально расположенными сенсорами слева и третьей камерой со вспышкой чуть ниже.

Xiaomi

Другой постер раскрывает сценарий использования дисплея в качестве видоискателя. Судя по картинкам, он будет покрывать всю область камерного блока, как это реализовано в Galaxy Z Flip 7.

Скорее всего, сама Xiaomi начнёт публиковать тизеры уже совсем скоро.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Эти 6 смартфонов Xiaomi лучше продать как можно скорее
Дайте две! Xiaomi выпустила бесщёточную дрель Mijia Brushless Drill 2
Xiaomi выпустила камеру наблюдения Smart Camera 4 Dual-Camera Edition с двумя глазками за 3 тысячи рублей

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+716
Aspard
Pro mini? Хоть кто-то в уменьшение отработал, задолбали в рост.
Вчера в 19:29
#
–4
nomer09 Aspard
Айфон уже сходил в мини. Провалился.
час назад в 22:22
#
Yuri Konst
+87
Yuri Konst nomer09
Аккум был дохлым потому что(
21 минуту назад
#