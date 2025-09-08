Xiaomi 16 засветился на шпионских фото. Почти iPhone 17 Pro, но со вторым дисплеем







Пока Apple готовится к презентации iPhone 17, народный бренд Xiaomi вовсю тестирует флагманскую серию Xiaomi 16, которая должна выйти уже в следующем месяце. Похоже, тренд на этот дизайн продержится весь 2026 год.

В сети уже появились фотографии сотрудников с тестовыми образцами. Судя по всему, Xiaomi 16 будут максимально похожи на iPhone 17 Pro из-за блока камер во всю ширину корпуса. Но в Xiaomi более серьёзно подходят к инновациям, поэтому эту область займёт дисплей. Нечто похожее уже было в Xiaomi 11 Ultra.На фотографиях мы видим Xiaomi 16 Pro Max, но в линейку также войдут модели Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Mini. Все девайсы будут оснащены двумя вертикально расположенными сенсорами слева и третьей камерой со вспышкой чуть ниже.Другой постер раскрывает сценарий использования дисплея в качестве видоискателя. Судя по картинкам, он будет покрывать всю область камерного блока, как это реализовано в Galaxy Z Flip 7.Скорее всего, сама Xiaomi начнёт публиковать тизеры уже совсем скоро.