Xiaomi анонсировала браслет Mi Band 7. Есть первое фото и характеристики

Компания Xiaomi официально объявила о дате выхода своего Mi Band 7. Об этом сообщает китайский ресурс ITHome.Согласно источнику, Xiaomi опубликовала баннер с фотографией браслета седьмого поколения. Он содержит дату презентации — 24 мая 2022 года. Кроме того, компания сообщила, что дисплей аксессуара будет увеличен: диагональ составит 1,62 дюйма, против 1,56 дюйма у Band 6. Это значительная прибавка, и сам корпус, скорее всего, тоже станет больше. А еще компания пообещала, что в новом браслете доработает интерфейс ПО, чтобы взаимодействие с ним стало еще удобнее.Из более ранних утечек мы знаем, что Mi Band 7 может получить датчики кислорода в крови, GPS-приемник, NFC-модуль и ПО Zepp OS. Кроме того, на днях этот девайс на короткое время появился в китайском интернет-магазине с ценником в 269 юаней, что составляет примерно 40 долларов США. Такая цифра в целом похожа на правду, если учитывать довольно лояльное ценообразование у Mi Band с самой первой его модели.