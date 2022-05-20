Xiaomi Mi Band 7 Утечки

Xiaomi анонсировала браслет Mi Band 7. Есть первое фото и характеристики

Олег

Компания Xiaomi официально объявила о дате выхода своего Mi Band 7. Об этом сообщает китайский ресурс ITHome. 

Согласно источнику, Xiaomi опубликовала баннер с фотографией браслета седьмого поколения. Он содержит дату презентации — 24 мая 2022 года. Кроме того, компания сообщила, что дисплей аксессуара будет увеличен: диагональ составит 1,62 дюйма, против 1,56 дюйма у Band 6. Это значительная прибавка, и сам корпус, скорее всего, тоже станет больше. А еще компания пообещала, что в новом браслете доработает интерфейс ПО, чтобы взаимодействие с ним стало еще удобнее. 

Xiaomi

Из более ранних утечек мы знаем, что Mi Band 7 может получить датчики кислорода в крови, GPS-приемник, NFC-модуль и ПО Zepp OS. Кроме того, на днях этот девайс на короткое время появился в китайском интернет-магазине с ценником в 269 юаней, что составляет примерно 40 долларов США. Такая цифра в целом похожа на правду, если учитывать довольно лояльное ценообразование у Mi Band с самой первой его модели. 



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Источник:
ITHome
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Комментарии

Алексей
+50
Алексей
Шестой был полной фигней, валяется в тумбочке.
час назад в 11:44
#
+195
Geek
Заебца!:)
27 минут назад
#
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