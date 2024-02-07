Xiaomi готовит супердешевый Redmi A3 на чистом Android в дизайне флагмана



Компания Xiaomi готовит к выпуску ультрабюджетный смартфон Redmi A3 с приятным дизайном. О нем написали в 91mobiles.



Устройство слил индийский инсайдер Парас Гуглани — он опубликовал внешний вид, цвета и стоимость будущей новинки. Передняя панель Redmi A3 ничем не отличается от сотен других бюджетных Android-смартфонов: толстые рамки, большой подбородок, вырез под фронтальную камеру оформлен в виде капли. Самое интересное скрывается на задней панели.







Судя по всему, Xiaomi решила побаловать своих фанатов, так как дизайн блока камер точь-в-точь повторяет таковой во флагманском смартфоне Xiaomi 13 Ultra. Большой черный стеклянный круг придает девайсу ощущение «дороговизны», а матовая задняя крышка дополняет эффект. Пожалуй, это первый супердешевый Redmi, который выглядит дороже своей цены — в Индии он запустится за $85 (7,000 рупий, или около 7,700 рублей).



Что касается характеристик, то смартфон получит 6,71-дюймовый HD-дисплей с 90 Гц, память 4+128 Гб, чипсет от Mediatek и аккумулятор 5,000 мАч с зарядкой до 10 Ватт. Девайс будет работать на базе Android Go — облегченной версии «чистого» Android для недорогих смартфонов.