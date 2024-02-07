Xiaomi готовит супердешевый Redmi A3 на чистом Android в дизайне флагмана

Олег

Redmi


Компания Xiaomi готовит к выпуску ультрабюджетный смартфон Redmi A3 с приятным дизайном. О нем написали в 91mobiles.

Устройство слил индийский инсайдер Парас Гуглани — он опубликовал внешний вид, цвета и стоимость будущей новинки. Передняя панель Redmi A3 ничем не отличается от сотен других бюджетных Android-смартфонов: толстые рамки, большой подбородок, вырез под фронтальную камеру оформлен в виде капли. Самое интересное скрывается на задней панели.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Судя по всему, Xiaomi решила побаловать своих фанатов, так как дизайн блока камер точь-в-точь повторяет таковой во флагманском смартфоне Xiaomi 13 Ultra. Большой черный стеклянный круг придает девайсу ощущение «дороговизны», а матовая задняя крышка дополняет эффект. Пожалуй, это первый супердешевый Redmi, который выглядит дороже своей цены — в Индии он запустится за $85 (7,000 рупий, или около 7,700 рублей).

Что касается характеристик, то смартфон получит 6,71-дюймовый HD-дисплей с 90 Гц, память 4+128 Гб, чипсет от Mediatek и аккумулятор 5,000 мАч с зарядкой до 10 Ватт. Девайс будет работать на базе Android Go — облегченной версии «чистого» Android для недорогих смартфонов. 

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
91mobiles
Cсылки по теме:
Как установить крутейшие суперобои из HyperOS на любой смартфон Xiaomi, Poco или Redmi
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Официально представлены Redmi Note 13 и Note 13 Pro — будущие «короли бюджеток»

Рекомендации

Рекомендации

В России появится маркетплейс с пунктами выдачи почти в каждом доме. «Озону» и Wildberries придётся подвинуться
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy, которые уже успели её установить
«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS
В «Google Фото» появилась опция, которая быстро наведет порядок в вашей медиатеке

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии