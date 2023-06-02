Xiaomi изменила традициям — новинка Redmi разочарует всех любителей халявы

Олег

Redmi 12


В сеть утекли характеристики нового смартфона Redmi 12, который оказался далеко не лучшим предложением. На это обратили внимание в MySmartPrice.

Согласно источнику, на португальском веб-сайте Xiaomi внезапно появилась страничка, посвященная еще не вышедшему «топу за свои деньги» — Redmi 12. Смартфон должны представить на днях, но теперь о нём известно всё — от характеристик до цены. И информация не радует.

Судя по «официальной» утечке, Redmi 12 получит чип MediaTek G88, камеру 50 Мп, «фронталку» на 8 Мп, аккумулятор 5000 mAh и несколько конфигураций памяти: 4 либо 8 Гб оперативной памяти и 128 либо 256 Гб постоянной. То есть, это практически полная копия прошлогоднего Redmi 10. 

Одно отличие всё-таки есть: дисплей смартфона станет намного больше. Теперь это 6,79-дюймовая матрица с разрешением FullHD+. Во всём остальном будущая новинка как под копирку списана со старой модели. 

Redmi 12

Но главное разочарование состоит не в схожести нового смартфона со старым, а в ценообразовании. На португальском сайте Redmi 12 засветился с ценником в 209,99 евро, тогда как Redmi 10 продавался за 165 евро. Получается, всего лишь за увеличение диагонали Xiaomi «накинула» целых 45 евро. Страничка с утечкой уже удалена с сайта. 

По текущему курсу стоимость Redmi 12 будет составлять больше 18 тысяч рублей. Это существенно дороже, чем обычно стоит «бюджетка» от Redmi, так что фанатов у линейки точно поубавится. 

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Источник:
MySmartPrice
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