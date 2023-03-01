Xiaomi изобрела аккумулятор, который не боится морозов





Компания Xiaomi анонсировала новую разработку — это аккумулятор из твердотельного материала, способный относительно нормально работать и не деградировать даже при глубоко минусовой температуре. Классические аккумуляторы, широко применяемые в современной электронике, на такое не способны — они садятся и быстро умирают даже при лёгком минусе.



В аккумуляторе Xiaomi твердотельным является только сепаратор, отделяющий анод от катода. Эта преграда предотвращает короткое замыкание, которое могло бы возникнуть из-за образования токопроводящих наростов на электродах — такой проблемы в изобретении компании просто не существует.







Аккумулятор Xiaomi всё же разряжается на морозе, но гораздо медленнее классических батарей. При -20° С он теряет примерно на 20% заряда меньше, чем аккумуляторы, собранные из жидких компонентов. Такой процесс, по словам инженеров, неизбежен, поскольку на морозе электролит становится вязким, что затрудняет движение ионов лития. К преимуществам нового аккумулятора Xiaomi также относится устойчивость к механическим воздействиям, он гораздо более безопасный и не загорится пир повреждении оболочки.



Можно не сомневаться, что Xiaomi будет использовать подобные аккумуляторы в своих устройствах, но это случится, только когда технология будет достаточно зрелой, чтобы найти применение в массовой продукции.



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