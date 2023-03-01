Xiaomi изобрела аккумулятор, который не боится морозов

Александр



Компания Xiaomi анонсировала новую разработку — это аккумулятор из твердотельного материала, способный относительно нормально работать и не деградировать даже при глубоко минусовой температуре. Классические аккумуляторы, широко применяемые в современной электронике, на такое не способны — они садятся и быстро умирают даже при лёгком минусе.

В аккумуляторе Xiaomi твердотельным является только сепаратор, отделяющий анод от катода. Эта преграда предотвращает короткое замыкание, которое могло бы возникнуть из-за образования токопроводящих наростов на электродах — такой проблемы в изобретении компании просто не существует.



Аккумулятор Xiaomi всё же разряжается на морозе, но гораздо медленнее классических батарей. При -20° С он теряет примерно на 20% заряда меньше, чем аккумуляторы, собранные из жидких компонентов. Такой процесс, по словам инженеров, неизбежен, поскольку на морозе электролит становится вязким, что затрудняет движение ионов лития. К преимуществам нового аккумулятора Xiaomi также относится устойчивость к механическим воздействиям, он гораздо более безопасный и не загорится пир повреждении оболочки.

Можно не сомневаться, что Xiaomi будет использовать подобные аккумуляторы в своих устройствах, но это случится, только когда технология будет достаточно зрелой, чтобы найти применение в массовой продукции.

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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3985
st00p1dm0nkey
Анонсировать — это не запустить…когда начнут выпуск и всё будет гуд, тогда и порадуемся.
Сегодня в 14:02
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st00p1dm0nkey
+3985
st00p1dm0nkey tellurian
Если они собираются их ставить в свои массовые устройства, то надо учесть, что мало кто будет переплачивать за это большую сумму. Я точно пас, так как у меня нет такой необходимости (с нынешними аккумуляторами всё нормально отрабатывает).
Сегодня в 15:35
#
+4238
Gabriel
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Сегодня в 15:26
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