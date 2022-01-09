Компания Xiaomi получила патент на инновационное изобретение. Её технология позволит встроить дактилоскопический сканер в экран и сканировать отпечатки пальцев по всей поверхности матрицы.

У Xiaomi и некоторых других производителей уже есть смартфоны со встроенными в экран дактилоскопическими сканерами, но палец необходимо прикладывать строго в определённую область, а за её пределами отпечаток не сканируется.

В смартфонах Apple использовался традиционный сканер отпечатков, встроенный в кнопку «Домой», а затем  компания отказалась от этого сканера и начала оснащать смартфоны системой разблокировки с помощью сканирования лица (что оказалось не особо удобно в пандемию, когда людям в общественных местах приходится носить маски, закрывающие рот и нос).



В основе изобретения Xiaomi — массив инфракрасных светодиодов и сенсоров, которые располагаются между сенсорным слоем и AMOLED-панелью, улавливая радиоизлучение в ИК-спектре. Когда пользователь подносит палец к выключенному экрану, сенсорный слой определяет место касания, и именно в этом месте загораются ИК-диоды, подсвечивающие рисунок с поверхности пальца. Датчики фиксируют отражённый от пальца свет и передают информацию в систему безопасности, которая отвечает за биометрическую аутентификацию пользователей.


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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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