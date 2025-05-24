Xiaomi хотела себе славу Apple и Samsung, а получился испанский стыд на весь интернет

Фото: UnsplashРечь идет о новом чипе Xiaomi XRing O1 — по заявлению бренда, он был придуман и спроектирован командой Xiaomi; иными словами, компания хотела встать в один ряд с Apple, Google, Huawei и Samsung, самостоятельно производящими процессоры для собственных смартфонов. Всё прошло бы гладко, однако компания ARM рассказала у себя в блоге, что принимала непосредственное участие в разработке и оптимизации XRing O1.
Китайскую компанию Xiaomi уличили в обмане после прошедшей презентации нового чипа и гаджетов. Следы «преступления» попытались стереть, но интернет всё помнит.
Китайскую компанию Xiaomi уличили в обмане после прошедшей презентации нового чипа и гаджетов. Следы «преступления» попытались стереть, но интернет всё помнит.
Пост Лей Цзюня в Weibo
Энтузиасты в сети заинтересовались и выяснили, что новоиспеченный чип состоит из двух ядер Cortex-X925, четырех A725 и двух A520 — само собой, все от ARM. А собственной разработки Xiaomi оказался только нейрокластер, что, впрочем, тоже не так уж плохо. ARM оперативно удалила пост про свое участие, но его успели заметить и разнести по интернету.
Здорово, что Xiaomi решилась потеснить других мастодонтов и залететь на рынок с первым собственным чипом, тем более выполненным по 3 нм-техпроцессу. Ошибкой было пиарить разработку как полностбю собственную: за использование ядер Cortex компанию никто бы не захейтил, а нынешнего двусмысленного положения удалось бы избежать.
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