Xiaomi хотела себе славу Apple и Samsung, а получился испанский стыд на весь интернет

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Китайскую компанию Xiaomi уличили в обмане после прошедшей презентации нового чипа и гаджетов. Следы «преступления» попытались стереть, но интернет всё помнит.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идет о новом чипе Xiaomi XRing O1 — по заявлению бренда, он был придуман и спроектирован командой Xiaomi; иными словами, компания хотела встать в один ряд с Apple, Google, Huawei и Samsung, самостоятельно производящими процессоры для собственных смартфонов. Всё прошло бы гладко, однако компания ARM рассказала у себя в блоге, что принимала непосредственное участие в разработке и оптимизации XRing O1.

Пост Лей Цзюня в Weibo
Пост Лей Цзюня в Weibo 

Энтузиасты в сети заинтересовались и выяснили, что новоиспеченный чип состоит из двух ядер Cortex-X925, четырех A725 и двух A520 — само собой, все от ARM. А собственной разработки Xiaomi оказался только нейрокластер, что, впрочем, тоже не так уж плохо. ARM оперативно удалила пост про свое участие, но его успели заметить и разнести по интернету.

Здорово, что Xiaomi решилась потеснить других мастодонтов и залететь на рынок с первым собственным чипом, тем более выполненным по 3 нм-техпроцессу. Ошибкой было пиарить разработку как полностбю собственную: за использование ядер Cortex компанию никто бы не захейтил, а нынешнего двусмысленного положения удалось бы избежать. 

Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
wylsa
Cсылки по теме:
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 16
Российский блогер сравнил камеры флагманов 2025 года в портретной съемке
Представлен Xiaomi 15S Pro — первый смартфон на собственном чипе Xring O1

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+76
arnikrock
Как ломается русский язык своей красотой“
2 часа назад в 22:18
#