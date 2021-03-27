Релиз 6-го поколения популярного фитнес-браслета Mi Band состоится 29 марта 2021 года. Его представят вместе с флагманскими смартфонами Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.
Согласно нескольким источникам, дизайн корпуса практически не изменится, однако на свежем рекламном плакате будущей презентации изображен браслет с экраном на всю переднюю панель. Дисплей закруглен, и это будет обыграно в интерфейсе. Возможно, и сама капсула станет больше — это значит, что ремешки от предыдущих моделей могут не подойти. На живой фотографии «шестерки» заметно, что провод зарядки идентичен тому, что шел в комплекте к Mi Band 5. При этом функционально будущий браслет заметно прокачают. В частности, ожидается, что Xiaomi оснастят устройство пульсоксиметром — датчиком кислорода в крови — и поддержкой голосового помощника Alexa. Что касается непосредственно фитнес-функций, количество режимов тренировок увеличится с 19 до 30 — добавится боулинг, баскетбол, бокс, растяжка, гимнастика, пилатес, уличные танцы и прочее.
Некоторые инсайдеры заявляли, что «шестерка» получит GPS-модуль, однако скорее всего это не так — ведь цена в таком случае значительно возрастет, а Xiaomi вряд ли захочет выводить Mi Band в более дорогой сегмент. А вот высотометр с большой вероятностью появится в новинке, с его помощью браслет сможет точнее считать пройденные этажи. Кроме того, «шестерку» научат интеграции с WhatsApp и Telegram и дадут пользователям возможность отвечать на сообщения заранее заготовленными шаблонами — пока неизвестно, можно ли будет эти шаблоны добавлять или редактировать. В Китае новый девайс предположительно будет стоить 189 юаней (~2200 рублей), а за его пределами он появится под именем Mi Smart Band 6.
Предыдущая модель браслета — Mi Band 5 — была представлена менее года назад, в июне 2020 для Китая и в июле для мирового рынка. В нём ожидали появление пульсоксиметра, однако Xiaomi ограничилась увеличением диагонали экрана и размеров корпуса, новым типом зарядки, а также некоторыми минорными апдейтами ПО девайса.
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