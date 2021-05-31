Xiaomi


Xiaomi продемонстрировала свою последнюю разработку в области быстрой зарядки. Модифицированный Mi 11 Pro заряжал аккумулятор емкостью 4000 mAh до 100% всего за 8 минут, а до 50% — за 3 минуты при помощи фирменной технологии HyperCharge. Учитывая мощность в 200 Ватт, компания установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на аккаунт Xiaomi в Twitter.

Ранее «китайская Apple» уже демонстрировала свои разработки, которые впечатляли скоростью зарядки. Например, в 2019 году компания анонсировала систему зарядки мощностью до 100 Ватт — с её использованием условный аккумулятор емкостью 4000 mAh наполнялся за 17 минут, а вполне реальный Mi 10 Ultra с 4500 mAh — за 23 минуты. Да и в целом, Xiaomi здесь не одинока: практически все китайские производители так или иначе пытаются участвовать в гонке скоростей зарядки. Например, OPPO и OnePlus не отстают: в 2020 году они показали свою проприетарную систему на 125 Ватт, которая заряжала аккумулятор с 4000 mAh за 20 минут.

Однако есть минимум две проблемы, которые помешают компаниям вообще и Xiaomi в частности внедрить такую мощную зарядку массово — о них на презентациях обычно не упоминается.
  • Во-первых, для достижения пиковой мощности и скорости каждый вендор разрабатывает свою проприетарную технологию. Обычно собственная система зарядки включает в себя как аппаратную часть — «железо» внутри блока питания, кабеля и смартфона, так и программную — определенные настройки процессора и ОС для правильной работы такой зарядки. Это означает, что условный Xiaomi Mi 11 Pro с технологией HyperCharge будет заряжаться за 8 минут на мощности 200 Ватт только при использовании одного конкретного блока питания и одного конкретного кабеля USB-C. Если одну часть зарядки (или всю её) заменить — смартфон зарядится за стандартные 2-2,5 часа. 
  • Во-вторых, при таких скоростях зарядки аккумулятор довольно часто превышает свои безопасные температурные границы, вследствие чего деградирует гораздо быстрее обычного. В результате покупатель того же условного Mi 11 Pro может получить «умерший» аккумулятор на дорогом флагманском смартфоне через относительно короткое время.
Исходя из этого, развитие собственных технологий быстрых зарядок на данный момент стоит воспринимать исключительно как «игру мускулами», а при выборе смартфона вряд ли нужно уделять проприетарным системам зарядки ключевое место. 



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Источник:

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