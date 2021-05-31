Xiaomi продемонстрировала свою последнюю разработку в области быстрой зарядки. Модифицированный Mi 11 Pro заряжал аккумулятор емкостью 4000 mAh до 100% всего за 8 минут, а до 50% — за 3 минуты при помощи фирменной технологии HyperCharge. Учитывая мощность в 200 Ватт, компания установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на аккаунт Xiaomi в Twitter.
Ранее «китайская Apple» уже демонстрировала свои разработки, которые впечатляли скоростью зарядки. Например, в 2019 году компания анонсировала систему зарядки мощностью до 100 Ватт — с её использованием условный аккумулятор емкостью 4000 mAh наполнялся за 17 минут, а вполне реальный Mi 10 Ultra с 4500 mAh — за 23 минуты. Да и в целом, Xiaomi здесь не одинока: практически все китайские производители так или иначе пытаются участвовать в гонке скоростей зарядки. Например, OPPO и OnePlus не отстают: в 2020 году они показали свою проприетарную систему на 125 Ватт, которая заряжала аккумулятор с 4000 mAh за 20 минут.
Однако есть минимум две проблемы, которые помешают компаниям вообще и Xiaomi в частности внедрить такую мощную зарядку массово — о них на презентациях обычно не упоминается.
- Во-первых, для достижения пиковой мощности и скорости каждый вендор разрабатывает свою проприетарную технологию. Обычно собственная система зарядки включает в себя как аппаратную часть — «железо» внутри блока питания, кабеля и смартфона, так и программную — определенные настройки процессора и ОС для правильной работы такой зарядки. Это означает, что условный Xiaomi Mi 11 Pro с технологией HyperCharge будет заряжаться за 8 минут на мощности 200 Ватт только при использовании одного конкретного блока питания и одного конкретного кабеля USB-C. Если одну часть зарядки (или всю её) заменить — смартфон зарядится за стандартные 2-2,5 часа.
- Во-вторых, при таких скоростях зарядки аккумулятор довольно часто превышает свои безопасные температурные границы, вследствие чего деградирует гораздо быстрее обычного. В результате покупатель того же условного Mi 11 Pro может получить «умерший» аккумулятор на дорогом флагманском смартфоне через относительно короткое время.
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