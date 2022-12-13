Xiaomi обидно урезала MIUI 14 на многих смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO

Новая версия китайской оболочки для смартфонов MIUI 14 оказалась неполноценной для большинства смартфонов. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.
Ранее мы уже рассказали об основных фишках MIUI 14. Оболочка посвежела внешне, получила ряд новых функций (на самом деле похожие фишки уже какое-то время есть в iOS и Android). Кроме того, первая бета-версия уже стала доступна для ряда устройств Xiaomi. Теперь же появилась информация о том, что MIUI 14 не будет полнофункциональной на большом количестве совместимых смартфонов.
В качестве примера приводится новая функция перевода текста на изображениях. Она будет доступна лишь на тех смартфонах, которые работают на чипах Snapdragon серии 7 и 8, а также MediaTek не ниже Helio G80.
Второй пример — «фотонный движок», который позволяет облегчить и ускорить приложения. Он будет доступен лишь пользователям смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. Получается, что, скажем, флагман прошлых лет Mi 10 «пролетает» мимо новой фишки.
И, наконец, третья возможность MIUI 14, на которой Xiaomi сделала заметный акцент во время презентации — возможность удаления нативного софта, кроме восьми основных приложений. Оказывается, это будет работать лишь на тех смартфонах, которые выпущены после октября 2022 года; а это лишь Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
Вполне вероятно, что позже выявятся и другие ограничения MIUI 14. На данный момент можно сказать, что обновление выглядит для большинства старых и среднебюджетных смартфонов не слишком привлекательно.