Xiaomi анонсировала свою будущую презентацию. Об этом сообщают азиатские СМИ со ссылкой на Weibo-аккаунт компании и официальный тизер.
Согласно официальным источникам, Xiaomi начнет презентацию 10 августа 2021 года, в 14:30 по московскому времени. Компания не сообщает, что именно она покажет на этом мероприятии, но аналитики и журналисты высказывают свои предположения.
По словам инсайдерских СМИ, Xiaomi с огромной вероятностью покажет новое поколение инновационного безрамочного смартфона Mi MIX — рендеры этого устройства ходят в сети уже давно. Утечек Mi MIX было очень немного, но, согласно им, смартфон получит гибкий дисплей, опоясывающий корпус со всех сторон. Системные характеристики пока остаются в тайне.
Кроме того, очень возможен релиз обновленного планшета Mi Pad 5 — в последний раз устройство обновлялось аж в 2018-м году. В отличие от Mi MIX, новый Mi Pad утёк в сеть практически полностью — нам известно, что он получит процессор Qualcomm Snapdragon 870, а также дисплей диагональю 10,95 дюйма, разрешением 2К и частотой обновления изображения 144Гц. Кроме того, инсайдеры сообщали, что планшет может выйти в двух версиях — одна из них получит процессор MediaTek Dimensity 1200.
С меньшей долей вероятности Xiaomi может показать новый бюджетный смартфон Mi CC 11, который появится в Европе под названием Mi Note 11. Кроме того, некоторые аналитики надеются на релиз MIUI 13.
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