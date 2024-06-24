Xiaomi огорчила своих фанатов неприятным изменением в смартфонах. Придется смириться и привыкать



Компания Xiaomi вслед за другими брендами готовится отказаться от части комплектации в новых смартфонах. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, на днях Xiaomi представила в европейских странах свой новый бюджетник Redmi 13. Сейчас стало известно, что из его комплектации пропал блок питания; до сих пор зарядку исправно клали в коробку даже к самым доступным моделям. Кроме того, компания официально рекомендует для зарядки Redmi 13 блок питания 33 Вт, который продается отдельно, что очень напоминает подход Apple.







Несмотря на отсутствие официальных заявлений или комментариев от Xiaomi источник утверждает, что это прискорбное изменение сигнализирует об изменении курса компании: блок питания будет постепенно исчезать из комплектации новинок бренда. Скорее всего, исключение сделают лишь для флагманских смартфонов, покупатели которых какое-то время будут получать фирменную зарядку. Однако наступит момент, когда докупать блок отдельно придется даже им.