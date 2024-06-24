Xiaomi огорчила своих фанатов неприятным изменением в смартфонах. Придется смириться и привыкать

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi вслед за другими брендами готовится отказаться от части комплектации в новых смартфонах. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, на днях Xiaomi представила в европейских странах свой новый бюджетник Redmi 13. Сейчас стало известно, что из его комплектации пропал блок питания; до сих пор зарядку исправно клали в коробку даже к самым доступным моделям. Кроме того, компания официально рекомендует для зарядки Redmi 13 блок питания 33 Вт, который продается отдельно, что очень напоминает подход Apple.

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Несмотря на отсутствие официальных заявлений или комментариев от Xiaomi источник утверждает, что это прискорбное изменение сигнализирует об изменении курса компании: блок питания будет постепенно исчезать из комплектации новинок бренда. Скорее всего, исключение сделают лишь для флагманских смартфонов, покупатели которых какое-то время будут получать фирменную зарядку. Однако наступит момент, когда докупать блок отдельно придется даже им. 

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Источник:
Phone Arena
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